今日の運勢占い8月15日（金）12星座占いランキング第1位は山羊座（やぎ座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月15日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月15日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？ストイックに活躍できるようなパワフルな日。あなたの思っていたことや表現したいことを、こだわりをもって体現できそうです。育成にも縁のある日なので、部下や後輩の面倒をきちんと見られそう。言うべきこともちゃんと言葉にできそうです。優しくハッキリとした言葉選びを心がけて。相手を見下すような発言は運を下げるでしょう。全てが順調に巡ってゆくような、素晴らしい1日になる予感。足りていること、恵まれていることなどに意識を向けてみると、ほっとした気持ちになれるはず。感謝の気持ちを持って行動すると、新しいチャンスや嬉しい出会いに恵まれそうです。安心感に身をゆだねましょう。視野の狭さや余裕のなさが露呈する日。今日は学びの日です。あなたはたくさんのものを手に入れ、深く知ることになるでしょう。新しく知ることもありますが、「私はなんでこんなことも知らなかったんだ……」と自分を責めないでください。責めても何も良いことはありません。前向きな意識で過ごせると○相手に良く見られたくて、ちょっとした嘘をついてしまうかも。あなたは今のままで充分素敵です。自分に自信がないと、つい自分を大きく見せたくなってしまう日みたい。ありのままの謙虚なあなたでいたほうが、好かれそうです。自分のほうが優れていることをアピールしたくなったときは、一度深呼吸をし、その行為によって何のメリットがあるのかを考えてみましょう。いまいちやる気が起きず、だらだら過ごしたくなる日。タスクやスケジュールと相談して、スイッチを切り替えて行動を開始しましょう。もしくは、思い切ってしっかりリフレッシュすると◎ 思い切りが大切です。現在、何かプレッシャーやストレスを感じていませんか？ 漠然と逃げたい意識があるならば、勇気を持って原因に向き合ってみて。ネガティブな発言や発信は控えたほうが良い日です。最近、心が疲れていませんか？ 「分かってほしい！」という気持ちが強く出やすい運勢です。特に今日は愚痴や噂話はすぐに広がりやすいのでやめましょう。あなたの頑張りを見てくれている人がいるみたい。今日は“陰褒め”をたくさんすると、運気アップです。今日は金運が良好です。臨時収入が入ったり、御馳走してもらったり、ちょっとした差し入れを貰えたりするかもしれません。また、何かが「まとまる」暗示が出ています。あなたの言葉遣いや言い方によって、それを想像以上の最高の形にまとめることができるでしょう。うまくいく流れが出ている日。機嫌よく過ごせると、さらに嬉しい引き寄せが起こる予感。あなたのネガティブな側面の出やすい1日なようです。「うまくいかないなぁ」「以前も同じようなことでつまずいたなぁ」と感じることがあれば、改善のチャンスです。今日は星の影響で、少しだけ傲慢さが出てしまうかもしれません。足りない物に意識が向きそうなので、意識的に感謝できることに目を向けてみましょう。日頃の無理が祟り、バランスが崩れそうな1日の運勢。そもそも崩れそうだったところが崩壊するため、立て直しを図ったほうが良いところが明らかになるような日です。あなたが分け与えられるものは、どんどんシェアをしたり、無償であげたりすることで、塞がった運気を覆すことができそうです。出し惜しみせず、どんどん人にあげてください。次のフェーズへ移行するとき。今日はプチ転換期な運勢がやってきています。やり残していることはありませんか？ ちゃんとやりきったでしょうか？ やりきったのなら、次回はどうするか指標を定めてください。うまくいかなかったことに対し、周りのせいにばかりしていると、次の機会に恵まれてもうまくいきません。謙虚に顧みること。良いチームワークで動けそうな1日です。ただ、ちょっと無理をしてしまいそうです。先のことより、目の前のタスクや目標を達成することによって、満足感が得られそうな1日です。多少、ワーカホリック気味になるかも。自分よりも周りを優先して動くことになりそうですが、それが巡り巡って、今後あなたに嬉しい形で返ってくるでしょう。今うまく行っているなら、油断しないでください。そして、周りによく気を配りましょう。調子に乗ってしまうと、転んでしまうようなピリッとした運勢の日となっております。あなたの今までの頑張りを無駄にしないためにも、周囲の人たちの様子はよく見ておきましょう。今日は特に義理を重んじ、礼儀を忘れないこと。何を信じていますか？ 願いが叶わない現実、うまくいかない現実は、あなたが「叶わない、うまくいかない」を信じているからかもしれません。あなたが何を信じてしまっているのか、今一度見つめ直してみましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。