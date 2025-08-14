夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は14日、大会9日目を終えた。春夏通じて甲子園優勝経験がない都道府県は12県あるが、今大会ではすでに11県の代表校が姿を消した。残る1県は、県勢初優勝をかけて負けられない戦いが続く。

春夏通じて一度も甲子園優勝を果たしていない都道府県は、青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、滋賀、鳥取、島根、宮崎の12県である。

だが、今大会は上記の12県中、9県の代表校が初戦敗退。残っているのはわずか1校のみだ。

開幕戦では小松大谷（石川）が敗戦し、翌日の大会2日目には、鳥取城北（鳥取）、宮﨑商（宮﨑）、金足農（秋田）の3校が敗れた。

大会5日目には弘前学院聖愛（青森）、大会6日目には日大山形（山形）、未来富山（富山）が敗れ、大会7日目にはセンバツベスト8の聖光学院（福島）も姿を消した。

大会8日目には中越（新潟）が敗戦し、残るは初戦を突破した綾羽（滋賀）、開星（島根）、花巻東（岩手）の3校となっていた。

しかし、大会9日目の第1試合で開星が仙台育英（宮城）に2-6で敗れると、第3試合では綾羽が、選抜王者の横浜（神奈川）に1-5で逆転負けを喫した。

残る1校は、菊池雄星（現：エンゼルス）、大谷翔平（現：ドジャース）といったスーパースターを輩出した花巻東。大会10日目の第1試合で東洋大姫路（兵庫）と相まみえるが、県勢初優勝への望みをつなぐことはできるだろうか。

【了】