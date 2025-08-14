大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日試合前時点で、後半戦の勝敗が10勝12敗と苦戦が続いている。正三塁手のマックス・マンシー内野手も、チームの調子が今一つ上がってこないことにため息をついているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ドジャースは後半戦の不振が響き、2位サンディエゴ・パドレスに1ゲーム差まで迫られている。両チームは次カードで直接対決3連戦が予定されるが、首位交代も十分にあり得る状況だ。

同メディアは「パドレスは週末の連戦に向けドジャースの首筋を厳しく監視しているが、マンシーは自分たちがコントロールできることだけに集中していると語った」としつつ、「他の場所で何が起こっているかなんて気にしない。本当に残念だが、自分たちのことに集中しないといけない。他の人が何をしているか気にしてはいけない。我々は自分自身に集中して、今起こっていることから抜け出さないといけない」というマンシーのコメントを紹介。

続けて、「おそらく、ドジャースの苦戦で最も懸念されるのは、2試合以上連続で勝てていないことだ。マンシーも『そうだ、今はうまくいっていない。誰も同情してくれないだろうから、この状況から抜け出す方法を見つけるのは我々次第だ』と語っている」と記している。

