ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、敵地エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。





5－4とドジャースが1点リードで迎えた8回表。この回からエンゼルスは今季58試合に登板している左腕のブロック・バークをマウンドに送った。







2死走者なしで大谷の第5打席が回ってきた。



カウント2－2からの5球目、アウトハイに158キロのストレートが投じられる。



大谷はこれを自信をもって見逃したが、やや間があってからの球審のコールは「ストライク」。思わず大谷は審判の方を向き、呆然とした表情を見せた。



コースはやや遠いところにも見えたため、大谷もなかなか気持ちを切り替えられずに、首を何度も横に振りながらベンチに引き上げていくシーンが映っていた。



嫌な流れが作用したか、ドジャースは8回裏に2点を失い逆転されてしまう。試合はそのまま5－6でエンゼルスに敗れ、ドジャースは4連敗。同地区のサンディエゴ・パドレスに首位の座を明け渡した。



“二刀流デー”の大谷は打者として5打数1安打。投手としては5回途中まで投げ、4失点7奪三振という内容だった。











