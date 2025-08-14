写真：Getty Images

大谷翔平　最新情報
　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、敵地エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。

 
　5－4とドジャースが1点リードで迎えた8回表。この回からエンゼルスは今季58試合に登板している左腕のブロック・バークをマウンドに送った。
 

 
　2死走者なしで大谷の第5打席が回ってきた。
 
　カウント2－2からの5球目、アウトハイに158キロのストレートが投じられる。
 
　大谷はこれを自信をもって見逃したが、やや間があってからの球審のコールは「ストライク」。思わず大谷は審判の方を向き、呆然とした表情を見せた。
 
　コースはやや遠いところにも見えたため、大谷もなかなか気持ちを切り替えられずに、首を何度も横に振りながらベンチに引き上げていくシーンが映っていた。
 
　嫌な流れが作用したか、ドジャースは8回裏に2点を失い逆転されてしまう。試合はそのまま5－6でエンゼルスに敗れ、ドジャースは4連敗。同地区のサンディエゴ・パドレスに首位の座を明け渡した。
 
　“二刀流デー”の大谷は打者として5打数1安打。投手としては5回途中まで投げ、4失点7奪三振という内容だった。
 




【動画】しばし打席で苦笑い、球審の判定に首をかしげる大谷翔平
 

 

[速報]大谷翔平 ストライクの判定に首を傾げる

▶︎月~金ドジャース戦全試合含む
公式戦485試合を生中継!

⚾️平日は毎日アベマでMLB
▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!

🇺🇸MLB2025
🔥大谷翔平二刀流デー
🆚ドジャース × エンゼルス
📺アベマで無料生中継

SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)

【関連記事】




 
【了】