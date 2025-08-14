大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、敵地エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場した。







“二刀流デー”に臨んだ大谷。打者としては初回に三塁打を放ち、先制点の口火を切る活躍を披露するなど、この日は4打数1安打という内容だった。







投手としては、100マイル超えを計測したストレートと切れ味鋭いスイーパーを武器に7つの三振を奪った。



ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は大谷が5回まで投げ切る可能性を示唆していたが、球数80球で4失点という内容で勝利投手目前の5回途中で降板となった。



ベンチに下がり、戦況を見守るなかの9回表。レッドソックスは守護神のケンリー・ジャンセンがマウンドに上がった。



ドジャースは2番のムーキー・ベッツからの攻撃だったが快音響かず、2死無走者で打席には4番のウィル・スミス。



その2球目、ジャンセンのカットボールを詰まりながらファウルを打ち上げると、ボールは一塁側のドジャースベンチ方向へ。



ベンチにいるドジャースの選手は顔を上げてボールの行方を追い、大谷も思わず頭を抱えて身を守る体制に。



幸い選手に直撃することはなかったが、ヒヤリとするシーンだった。



試合は終盤にエンゼルスが逆転に成功し、6－5でドジャースを破っている。









【動画】大谷翔平、ファウルボール襲来に頭を抱える











