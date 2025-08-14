大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野レギュラー格のマイケル・コンフォート外野手の打撃不振が長引いている。ここまで我慢の起用を続けているデーブ・ロバーツ監督は、１日でも早い復調へ向け注文を付けたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

コンフォートは日本時間12日試合前時点で103試合、打率.190、9本塁打、25打点といった数字にとどまっている。8月もここまで月間打率.125と復調の兆しは見えていない。

同メディアは「ロバーツ監督は、コンフォートがチームの勝利にコンスタントに貢献してくれることを期待している」としつつ、「OPS.800を求めるつもりはないが、日々成長することで優勝に貢献できると信じている。だから、彼には当然チャンスを与えている。我々は彼に良い打席に立つことを求めている。ヒットを打って、打点を挙げられるようになってほしいと思っている」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「コンフォートはMLBでの10年間のキャリアを通して平均打率.220を下回ったことがないため、この数字は彼らしくない。さらに、彼の最低OPSは2023年の.718であり、シーズンを通しての低迷は異例であることがわかる。今季の不振を挽回するには遅すぎるかもしれないが、良い打席に立つことでまだインパクトを残すことはできる」と記している。

