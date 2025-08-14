バーミンガム（イングランド2部）に所属する日本代表FW古橋亨梧とMF岩田智輝に高評価が与えられている。

カラバオ・カップ1回戦が13日に行われ、バーミンガムはシェフィールド・ユナイテッド（イングランド2部）と対戦。古橋と岩田が先発出場し、MF藤本寛也がベンチ入りした一戦は、5分に古橋の加入後初ゴールで先制すると、72分には同点弾を許したものの、87分にジェイ・スタンスフィールドが勝ち越しゴールを挙げ、2－1で勝利して2回戦進出を果たした。

なお、勝利に貢献した古橋は57分までプレーし、岩田はフル出場した一方、藤本に出場機会は訪れなかった。試合後、選手採点を発表した地元メディア『バーミンガム・ライブ』は今夏の加入後公式戦2試合目にして初ゴールを決めた古橋に「7」点をつけた。

寸評では「前半に1点を決めたけど、4点決めていてもおかしくはないほどだった。それは誇張ではない。5分過ぎにはチャンスをものにしたが、それよりも早く得点できた可能性があった。ハーフタイム前には一対一のチャンスを迎えたものの、フィニッシュを失敗してしまった。終始容赦のないプレーぶりを見せ、ゴールに値していた」と賛辞が送られている。

また、岩田にも「7」点がつけられ、「機敏でアグレッシブだったけど、ボール保持時は冷静で慎重だった。前半は（MFトミー・）ドイルと連携したパス回しが素晴らしく、（相手FWルイ・）マーシュにプレッシャーをかけてミスを誘って亨梧のチャンスを作った。試合を通して、規則正しいプレーが続いた」と評価されている。

【ハイライト動画】バーミンガムvsシェフィールド・ユナイテッド