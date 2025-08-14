米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』EDテーマに

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマとして、米津玄師と宇多田ヒカルによる「JANE DOE」が起用されることが決定した。

合わせて、米津玄師と宇多田ヒカルのアーティスト写真、両名からのコメント、米津玄師が描き下ろした「JANE DOE」のジャケット、「JANE DOE」のイントロを使用した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ「JANE DOE」ティザー映像が公開となった。

米津玄師は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として、新曲「IRIS OUT」を書き下ろし、楽曲を使用した本予告が公開中。エンディング・テーマ「JANE DOE」も、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱での参加となった。

両曲を表題とした、米津玄師のダブルA面シングル『IRIS OUT / JANE DOE』は9月24日（水）にリリース予定。商品は、初回限定となる「IRIS OUT盤」、「JANE DOE盤」、「通常盤」の全3形態での展開。「IRIS OUT盤」は、ポーチケースに米津描き下ろしによる「レゼ」のポラロイドとアクリルスタンドが収納されたスペシャルパッケージ。「JANE DOE盤」は、破片ケースに、CD、DVDが付属。DVDには劇場版『チェンソーマン レゼ篇』本予告に加え、「KICK BACK」のミュージックビデオ、ライブ映像が収録される豪華な内容となっている。また、初回特典として「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」のチケット2次先行の申込ができるシリアルナンバーが封入され、応募期間は9月22日（月）12:00〜9月28日（日）23:59までの受付となることが決定。法人特典として、ホログラムステッカー（2枚セット）が用意されている。なお、店着日は、変則的に9月22日（月）となり、この日より販売が開始される。

■米津玄師 コメント

誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました。メランコリックでありながらも風のように吹き抜けていく宇多田さんの歌声がこの曲に乗った瞬間、あまりのことにはっと息をのみながら感激したのをおぼえています。一人の音楽を作る人間としてこの機会をとても光栄に思います。

■宇多田ヒカル コメント

オファーを受け、どうなるかわからないけども是非やってみたいと思い挑戦させて頂きました。自分らしさを追求するシンガーソングライター同士誰よりも理解し合える部分と、それぞれの表現方法の対照的な部分に戸惑いながら手探りで突き進んだ先に、互いの新たな一面が現れたことを感じてもらえたら嬉しいです。

＜リリース情報＞

米津玄師

16thシングル「IRIS OUT / JANE DOE」

発売日：2025年9月24日（水） ※店着は9月22日（月）

https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD

︎オフィシャルHP http://reissuerecords.net/