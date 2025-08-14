大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、敵地エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。





初回に3点を先制したドジャースだったが、2回に1点差まで詰め寄られる。先発の大谷は3回を無失点で切り抜け、いい流れを持ってきたいところだ。







先頭のブライス・テオドシオを三球三振、続くザカリー・ネトを僅か3球で遊飛に打ち取り、調子を整えられてきたところで打席に2番のノーラン・シャヌエルを迎える。



大谷はストレートを中心に、投球のほとんどを高めに集めるパワーピッチでねじ伏せにかかる。シャヌエルも4球目から4球連続ファウルで粘って勝機を見出す。



その7球目のファウルは100マイルの剛速球だったが、投球後大谷が大きな声をあげて自身を鼓舞するようなシーンが映し出された。



直後の8球目は一転して125キロのカーブを選択。30キロ近い緩急でシャヌエルを空振り三振に斬って取った。



“二刀流デー”の大谷は打者として4打数1安打、投手として5回途中まで投げ、4失点7奪三振という内容だった。



試合は終了し、ドジャースが5－6で逆転負けを喫した。









