大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、敵地エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。
初回に3点を先制したドジャースだったが、2回に1点差まで詰め寄られる。先発の大谷は3回を無失点で切り抜け、いい流れを持ってきたいところだ。
先頭のブライス・テオドシオを三球三振、続くザカリー・ネトを僅か3球で遊飛に打ち取り、調子を整えられてきたところで打席に2番のノーラン・シャヌエルを迎える。
大谷はストレートを中心に、投球のほとんどを高めに集めるパワーピッチでねじ伏せにかかる。シャヌエルも4球目から4球連続ファウルで粘って勝機を見出す。
その7球目のファウルは100マイルの剛速球だったが、投球後大谷が大きな声をあげて自身を鼓舞するようなシーンが映し出された。
直後の8球目は一転して125キロのカーブを選択。30キロ近い緩急でシャヌエルを空振り三振に斬って取った。
“二刀流デー”の大谷は打者として4打数1安打、投手として5回途中まで投げ、4失点7奪三振という内容だった。
試合は終了し、ドジャースが5－6で逆転負けを喫した。
【動画】100マイルをカット、投手・大谷が声をあげて自身を鼓舞
[速報]投手・大谷翔平 ファウルに叫ぶ
