ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、敵地エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われているロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。2回に同スタジアムでの初被弾を浴びた。







“二刀流デー”に臨む大谷は投手として初回を三者凡退に切り抜け、3－0とドジャースリードで迎えた2回。







先頭打者は今季ここまで28本塁打と長打力を見せつけている4番のテーラー・ウォード。



初回のマイク・トラウトとは対照的に、大谷はウォードに対して変化球主体のピッチングをみせる。



スライダーを3球続けてカウント2－1からの4球目、156キロのストレートが真ん中付近に入ってきたところをウォードが見逃さなかった。



強振せず、しっかりアジャストするようなスイングで捉えると、打球は逆方向に悠然と伸びながら右中間スタンドに飛び込むソロ本塁打となった。



バッティングカウントとはいえ、流石のパワーと技術を見せたウォードの一発だった。



試合は現在も継続中。ドジャースが5－4と僅差でエンゼルスをリードしている。













【動画】逆方向に運ばれる、ウォードが大谷から打った本塁打がこれだ！











