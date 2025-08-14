参加車両募集中！｜「第18回クラシックカーフェスティバル in 桐生」

群馬県桐生市で開催される「第18回クラシックカーフェスティバル in 桐生」の参加車両とガレージセール出店者の募集が、2025年8月8日（金）から始まる。申し込み受付は9月8日（月）までとなっており、旧車愛好家にとって一年に一度の特別な機会だ。

このイベントは地域の賑わいを創出し、クラシックカー文化を広めることを目的として、桐生商工会議所を中心に実行委員会が主催する。2006年にスタートし、毎年その規模を拡大し続け、今では2万人を超える来場者を誇る地域の代表的なクラシックカーイベントとなっている。

会場は群馬大学理工学部桐生キャンパス。1980年以前に生産されたクラシックカー約200台が展示され、その美しいフォルムを間近で見ることができる。また、同時開催されるスポットラリーでは、参加車両が自然豊かで歴史的な魅力を持つ桐生近郊を走り、その力強さをアピールする。このラリーは競速ではなく、走行する楽しさとクラシックカーの魅力を伝える役割を果たす。

さらに、会場内では物販やキッチンカーが並び、地域の特産品やクラシックカー関連商品を購入できるガレージセールも開催される。加えて、子ども向けのクラシックカー写生大会や自動車に関連した講演会など、家族全員で楽しめる内容が盛りだくさんだ。

参加車両の募集は「展示部門」と「ラリー部門」に分かれ、それぞれ1980年以前に生産された国産車および外国車が対象となる。展示部門には200台、ラリー部門には60台が募集され、参加者には当日限定の食事券も提供される。展示車両の参加費は5,000円、ラリー車両は7,000円となっている。仮ナンバー車は不可で、選考が行われる。

また、ガレージセールの出店者も募集中で、物販部門と飲食部門に出店希望者が集まる。物販部門の出店料は12,000円／1ブロック（2m×2m）、飲食部門ではキッチンカーのサイズに応じた出店料が設定されている（全長5.0m未満：20,000円、5.0m以上：30,000円）。出店者には、当日限定の食事券も提供される。

【開催概要】

■イベント名：第18回クラシックカーフェスティバル in 桐生

■日 時 ：2025年11月2日（日）10:00～15:00

■会 場 ：群馬大学理工学部桐生キャンパス（群馬県桐生市天神町1-5-1）

■主 催 ：クラシックカーフェスティバルin桐生実行委員会

【車両募集要項】

募集対象：1980年（昭和55年）以前に生産された国産車および外国車

募集台数：展示車両 200台、ラリー参加車両 60台

参加費 ：展示車両 5,000円／1台、ラリー車両 7,000円／1台（両部門ともに当日限定食事券付）

募集期間：2025年8月8日（金）～9月8日（月）

申込方法：申込書を郵送または専用の申込フォームから

【ガレージセール募集要項】

出店対象：物販（仮設営業ができる店舗）、飲食（キッチンカー）

出店料 ：物販 12,000円／1ブロック（2m×2m）、飲食（全長5.0m未満 20,000円、5.0m以上 30,000円）

募集期間：2025年8月8日（金）～9月8日（月）

申込方法：申込書を郵送または専用の申込フォームから

【本件に関するお問い合わせ先】

クラシックカーフェスティバルin桐生実行委員会（桐生商工会議所）

電話：0277-45-1201（平日9:00～17:00）

メール：ccfinkiryu@gmail.com

HP：https://www.ccf-kiryu.com

このイベントは、クラシックカー愛好家にとってだけでなく、地域住民や一般の来場者にも自動車文化を触れ、学べる貴重な機会だ。桐生市が誇る美しい風景の中で繰り広げられるこの祭典に、ぜひ参加してみてはいかがだろうか？