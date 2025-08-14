大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、敵地エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われているロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。





ドジャースは初回に大谷の三塁打を口火として3点を先制。その裏、投手大谷がマウンドに向かう。







2死無走者で、打席には「3番・DH」のマイク・トラウト。2023年WBC決勝戦の名勝負が、ここに再現された。



1球目から5球目まで全球ストレートで大谷は力勝負を挑む。カウント3－2となり、勝負の6球目。



大谷が選択した球種はスイーパー。内側から大きく変化してストライクゾーンに収まる伝家の宝刀に、トラウトは手が出ず見逃し三振に倒れた。



試合は現在も継続中。4回終了時点でドジャースが5－2とエンゼルスをリードしている。



“二刀流デー”の大谷は打者として2打数1安打、投手として4回2失点6奪三振という内容で進行している。













