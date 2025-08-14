心理テスト◆あなたの「思い出引きずり度」がわかる!? 深層心理をチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「線香花火」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは友人たちとキャンプに来ています。夜になって花火をしていましたが、最後に線香花火を楽しむことにしました。さて、あなたが持っている線香花火は、どんな消え方をしましたか？次のなかから近いものを1つ選んでください。1． 火種がポトリと落ちた後も、しばらく燻っていた2． 突然風が吹いて、あっけなく消えた3． しばらく綺麗に光って、自然に火玉が落ちた4． バチバチッと激しく一瞬で燃え尽きたこの心理テストでわかることは、あなたの「思い出引きずり度」です。「線香花火」は「情熱を傾けていたもの」を表しています。ここでどんな消え方をしたかによって、あなたが気持ちを向けていたことに対して、どのくらい引きずってしまうかがわかってしまうのです。あなたは頭で終わりと理解していても、心のどこかで未練が残ってしまうタイプの人のようです。楽しかった思い出を何度も振り返り、感傷的な気持ちになりがち。なかなか次のステップへ進めず、気持ちの整理には少し時間がかかるタイプかもしれません。あなたはどんな形でも、なかなか納得できずに強い思いが残ってしまうようです。「あのときこうしていれば……」とついつい考え込んでしまい、かなり後を引いてしまうタイプ。どこかで心の整理をつけないと、日常にも差し支えてしまうかも。あなたは物事の終わりをきちんと受け止め、美しい思い出として心にしまうことができる人です。少し寂しい気持ちはあっても、感傷に浸りすぎることなく前向きに捉えられます。過去は過去として、上手に気持ちを消化できるタイプでしょう。あなたはどんなことにも全力で情熱を注ぐため、終わった後も「やりきった！」という満足感で清々しい気持ちになるようです。引きずることはほとんどなく、周りからはさっぱりしすぎだと思われることも。気持ちの切り替えが非常に早いタイプです。思いが強いことは良いことですが、自分のなかで整理をつけることも大切なことです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。