“二刀流デー” ドジャース・大谷翔平、初回に三塁打を放ち先制の口火を切る…

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、敵地エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われているロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。初回に三塁打を放った。
エンゼルスの先発は長らくシカゴ・カブスの主戦投手として活躍してきたベテランのカイル・ヘンドリックス。対するドジャースは“二刀流デー”の大谷が先頭打者として左打席に入った。
長打を警戒し外角の変化球主体で投球を組み立てるヘンドリックス。しかしカウント2－2からの6球目のチェンジアップが甘く入ってしまった。
大谷はこれを引っ張り、打球はライト線を転々とする長打コースへ。
一塁を回った時に右翼手の動作を確認するや、スピードを上げ一気に三塁へ。中継に入った二塁手が鋭い送球をしたが、大谷は華麗なスライディングであっさりと三塁を陥れた。
続くムーキー・ベッツの安打で大谷が生還してドジャースが開始早々1点を先制。大谷の一打が攻撃の口火を切るかたちとなった。
試合は現在も継続中で、ドジャースが5－2とエンゼルスをリードしている。
