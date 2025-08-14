「苦境を打開する起爆剤に」佐々木朗希、ドジャースにとって希望の光？　…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、早ければ9月上旬に戦列へ戻ってくるかもしれない。現在低迷しているチームにとって希望の光になる可能性があると、米メディア『モーターサイクルスポーツ』が報じている。

佐々木は昨オフ、千葉ロッテマリーンズからポスティングシステムを利用してドジャースへ移籍した。期待されて入団したものの、8試合の先発で1勝1敗、防御率4.72、24奪三振という成績だった。その後、右肩のインピンジメント症候群のため離脱しているが、今は復帰へ向けて着々と準備を進めている。フィジカル面やフォームの向上も見られており、再びマウンドに立つ時は成長を感じられるかもしれない。

同メディアはタイトルに「佐々木の復帰が、ドジャースのナ・リーグ西地区制覇への望みを再燃させる可能性がある」とつけ、「ドジャースは度重なる怪我人の続出に悩まされてきた。この不運の連鎖は、チームの選手層と粘り強さを試すものとなっているが、彼はその苦境を打開する起爆剤になり得る」と伝えている。続けて「彼のマウンドでの才能と技術は、逆風に立たされてきた先発陣の安定化に大きく貢献するはず」と期待感を示した。

