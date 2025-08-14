大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、絶対的な立場を確立している選手が投打に複数存在する。正右翼手であるテオスカー・ヘルナンデス外野手もその1人だが、昨オフに古巣であるトロント・ブルージェイズへの復帰に近づいていたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

テオスカーはメジャーデビューした2016年からヒューストン・アストロズ（2016-2017）、ブルージェイズ（2017-2022）、シアトル・マリナーズ（2023）、ドジャース（2024-）の4球団でプレー。昨オフはFAとなったが、3年6600万ドルでドジャースと再契約している。

同メディアは「テオスカーは2025年シーズンにトロントに戻る寸前まで行った。昨オフにはブルージェイズのスター選手、ウラジーミル・ゲレーロJr.内野手と練習を行った。テオスカーの代理人はブルージェイズとドジャースの両方と交渉し、最終的にロサンゼルスに戻ることを決意させるオファーが届いた」と言及。

続けて、「実は、トロントとの再会にはかなり近づいていた。具体的には言わないが、彼らはまずいくつかやろうとしていた。そして、もしうまくいけば、一緒に会って、契約についてじっくり話し合えると言ってくれた。だから、本当にすごく近かったんだ」という本人のコメントを伝えている。

