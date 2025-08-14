スタンプラリーも! 郷土料理「ひゅうが丼」やまぐろ料理を楽しむ食イベント、大分県津久見市のふるさと納税返礼品とは?

大分県の南東部に位置する津久見市(つくみし)は、豊後水道に面した穏やかなまち。漁業はミネラル豊富な豊かな漁場で栄え、明治時代から続く保戸島まぐろ遠洋漁業は全国有数の水揚げ量を誇っていました。

また、「甘夏」発祥の地で、日本最古のみかんの木とされる「尾崎小ミカン先祖木」があり、みかん栽培を中心に農業が発展してきたまちでもあります。

今回紹介するのは、現在開催中の、津久見市の中でも毎年好評な夏の食イベント「津久見ひゅうが丼～ツナグルメフェスタ～」。保戸島発祥である津久見の名物「ひゅうが丼」をはじめ、まぐろ料理など、参加店舗それぞれの自慢の味を楽しむことができます。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は津久見市の「津久見ひゅうが丼～ツナグルメフェスタ～」の詳細と返礼品などについて調べてみました!

まちの特産・まぐろを堪能! 「津久見ひゅうが丼～ツナグルメフェスタ～」について

津久見ひゅうが丼～ツナグルメフェスタ～

・開催日時：2025年8月2日(土)～9月30日(火)

・開催場所：大分県津久見市内 参加店舗(市内23店舗(飲食店11店舗、スイーツ・お土産店12店舗))

・アクセス：店舗により異なりますので、公式ホームページなどでご確認ください。

まぐろの赤身を醤油・砂糖などを入れた特製のゴマだれと和え、アツアツのご飯の上にのせた、津久見市の保戸島発祥である名物「ひゅうが丼」。明治時代から遠洋漁業の基地として栄えた保戸島の漁師が、過酷な漁の間に手早く栄養をとれるように、と考案された料理なのだそう。

「津久見ひゅうが丼～ツナグルメフェスタ～」では、この「ひゅうが丼」をはじめ、参加店舗おすすめのまぐろ料理も味わえます。

また、市内のスイーツ・お土産店舗も参加し、スタンプを集めて応募すると、参加店舗で使えるお食事券や特産品などの豪華賞品があたるスタンプラリーも実施。

ごまの香りが食欲をそそり、夏バテ予防にもピッタリで栄養満点な「ひゅうが丼」や、自慢の絶品料理で、まちの夏の味覚を思う存分堪能できるキャンペーンです。

自治体からのメッセージ

ひゅうが丼はお店ごとにそれぞれタレの味なども違うので、食べ比べてご自身の好きな味を見つけてみてはいかがでしょうか。皆様のお越しをお待ちしております。

津久見市のふるさと納税返礼品について

本イベントに行くことが難しい人にも! 自宅で「ひゅうが丼」を味わえるセットや、「ひゅうが丼～ツナグルメフェスタ～」の参加店舗の一つ「神徳菓子舗」の最中セットを紹介します。

まぐろ漁師飯セット

・提供事業者：株式会社カスガ水産

・大分県津久見市千怒6130-1

・内容量：まぐろの漬け丼(ひゅうが丼)120g×4、ねぎとろ80g×3

・寄附金額：1万1,000円

「ひゅうが丼」のほか、まぐろの品質、湿度や温度、油脂の配合など手間と時間をかけて作ったこだわりの「ねぎとろ」のセットです。「ねぎとろ」は、酢飯にのせるのはもちろん、醤油を垂らしてそのまま食べたり、トーストしたパンにのせたりして味わうのもおすすめとのこと。

最中の詰合せ 10個入り

・提供事業者：有限会社 神徳菓子舗

・大分県津久見市中央町18-1

・内容量：神徳の最中(粒餡)5個、大友公(栗入りこし餡)5個

・寄附金額：1万3,000円

神徳菓子舗がつくる最中2種類のセットです。直径9cmもある「神徳の最中」は、北海道産の大納言を使用した粒餡で、小豆の風味を大切に何日もかけて仕込みをしているのだそう。「大友公」は、上品な味のこし餡にたっぷりの栗を練り込んだ最中です。夏季は冷蔵庫で冷やすとより美味しく味わえるとのこと。

今回は大分県津久見市の「津久見ひゅうが丼～ツナグルメフェスタ～」と、返礼品を紹介しました。暑い夏を乗り越えるのにもピッタリのまちの郷土料理「ひゅうが丼」をはじめ、各店舗の個性が光るまぐろ料理を堪能できる食イベントです。スタンプを集めて応募すると抽選で豪華賞品が当たるのだそう! 気になる人は、一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者