トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督が、UEFAスーパーカップを振り返った。13日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

UEFAスーパーカップが13日に行われ、トッテナム・ホットスパーはパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。前シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）王者とヨーロッパリーグ（EL）王者が激突した一戦は、39分にミッキー・ファン・デ・フェンのゴールでトッテナム・ホットスパーが先制し、後半開始直後にもクリスティアン・ロメロが追加点をマークする。しかし、85分にイ・ガンインのミドルシュートで反撃を許すと、後半アディショナルタイムにはゴンサロ・ラモスから劇的な同点弾ゴールを被弾。2－2で突入したPK戦の末にPSGから敗れ、今季初タイトルを逃した。

試合後のインタビューに応じたトーマス・フランク監督は、「私たちは現時点でおそらく世界最高のチームのひとつ、もしかすると世界一かもしれないチームを相手に、とても良い試合をしたと思う」と手応えを口に。「80分過ぎに2－1のゴールを決められるまでは、まさに我々が狙った通りの展開に持ち込んでいた。もちろん、そこからは少し流れが変わってしまった」と反省を述べつつ、「チームも選手もクラブもファンも、多くのことを誇りに思える試合だった。正直、PK戦は運次第の部分がある」とCL王者との激闘に一定の評価を下している。

また、2得点につながったセットプレーについては、「非常に重要だ。どのチームにとっても武器になるべきだと私は思う。私たちも間違いなくそこに重点を置く。重要な分野だと考えているからだ」とコメント。「世界のどのチームとも互角に戦える力を見せられたと思う。これはこの試合で得たポジティブな点だ」と再度手応えを強調した。

さらに、3日後に迫ったプレミアリーグ開幕戦についても言及。「非常に重要だ。どのチームにとっても武器になるべきだと私は思う。私たちも間違いなくそこに言及。「日程はタイトだ。この後24時間は失望感が残るだろうし、それは明日の朝も残っているかもしれない」と敗戦のショックに理解を示した一方、「でも、明日の午後には切り替えて、金曜日にはもっと準備が整うだろう。そして土曜日には勢いよく飛び出していく」とバーンリーとの対戦に決意を燃やしている。



【動画】PSG、UEFAスーパー杯初制覇の瞬間！



