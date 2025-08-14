UEFAスーパーカップが13日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とトッテナム・ホットスパー（イングランド）が対戦した。

前シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）王者とヨーロッパリーグ（EL）王者が激突するUEFAスーパーカップ。クラブ史上初の欧州制覇を成し遂げたPSGは、10番を背負うウスマン・デンベレらが先発に名を連ねた。対するは、41年ぶり通算3度目のEL制覇を達成したトッテナム・ホットスパー。トーマス・フランク新監督の公式戦“初陣”で、今夏に加入したモハメド・クドゥスなどがスターティングメンバーに起用された。なお、負傷中の高井幸大はメンバー外となっている。

試合は序盤からPSGが支配率を高め、トッテナム・ホットスパーは我慢強い守備を強いられることになる。こう着状態が続いたゲームは、23分にトッテナム・ホットスパーがカウンターで最初のビッグチャンスを創出。自陣でリチャーリソンがボールを奪い、パスを受けたクドゥスがドリブルで中央を突破。リターンからリチャーリソンが右足を振るが、ボックス外で放ったミドルシュートはGKリュカ・シュヴァリエに防がれた。

そんななか、39分にトッテナム・ホットスパーがスコアを動かす。ハーフウェイライン右でクドゥスが倒され、フリーキックを獲得。GKグリエルモ・ヴィカーリオがペナルティエリア左角にフィードを蹴り込むと、待ち受けるクリスティアン・ロメロが頭でゴール前に折り返す。混戦からジョアン・パリーニャが狙ったシュートはGKの手を弾きながらクロスバーに嫌われたものの、ミッキー・ファン・デ・フェンが押し込んで先制点を挙げた。

後半アディショナルタイムには結果的にオフサイドとなったが、クドゥスが頭で合わせたシュートがポストに直撃。支配率で劣るトッテナム・ホットスパーが主導権を握り、1点リードでハーフタイムに突入した。

すると、後半開始直後にトッテナム・ホットスパーが追加点をマークする。敵陣中央でフリーキックを獲得し、ペドロ・ポロが右足でボックス内に鋭いクロスを供給。大外にポジションを取ったロメロがヘディングで叩くと、ボールはGKシュヴァリエの手をかすめながらゴールマウスに吸い込まれた。

一方のPSGも、66分にトッテナム・ホットスパーを脅かす。自陣深くでのスローインから素早く前進し、ペナルティエリア右角でボールを持ったデジレ・ドゥエがカットインから左足を一振り。GKヴィカーリオにストップされたセカンドボールをファビアン・ルイスがシュートに持ち込み、相手守備陣にブロックされたこぼれ球をブラッドリー・バルコラが押し込む。しかし、ファビアン・ルイスの立ち位置がオフサイドだったため、得点は取り消しとなってしまう。

攻勢を強めるPSGは、途中出場のイ・ガンインが85分に低弾道のミドルシュートを突き刺し、スコアを1点差に縮める。さらに後半アディショナルタイム、怒涛の反撃を見せるPSGがゲームを振り出しに戻す。ボックス右角のアクラフ・ハキミにパスがわたると、縦に抜けたデンベレがワンタッチでクロスを入れる。ポケットから送られた高速のボールにゴンサロ・ラモスが飛び込み、PSGが土壇場で追いついた。

試合はこのまま2－2でタイムアップ。規定により延長戦は行われず、PK戦へと突入した。先攻のトッテナム・ホットスパーがキックを成功するなか、PSGの1番手を務めたヴィティーニャが痛恨の失敗。2人目はそれぞれ決め切り、トッテナム・ホットスパーは3人目のファン・デ・フェンがシュートをGKにストップされる。4人目のマティス・テルも失敗し、PSGは2人目以降の全員が成功。これによりPSGがUEFAスーパーカップを制した。

【スコア】

PSG 2－2（PK：4－3） トッテナム・ホットスパー

【得点者】

0－1 39分 ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）

0－2 48分 クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー）

1－2 85分 イ・ガンイン（PSG）

2－2 90＋4分 ゴンサロ・ラモス（PSG）

【スターティングメンバー】

PSG（4－3－3）

GK：リュカ・シュヴァリエ

DF：アクラフ・ハキミ、マルキーニョス、ウィリアム・パチョ、ヌーノ・メンデス

MF：ウォーレン・ザイール・エメリ（67分 イ・ガンイン）、ヴィティーニャ、デジレ・ドゥエ（77分 ゴンサロ・ラモス）

FW：フヴィチャ・クヴァラツヘリア（60分 ファビアン・ルイス）、ウスマン・デンベレ、ブラッドリー・バルコラ（67分 イブラヒム・エンバイェ）

トッテナム・ホットスパー（3－5－2）

GK：グリエルモ・ヴィカーリオ

DF：ケヴィン・ダンソ、クリスティアン・ロメロ、ミッキー・ファン・デ・フェン

MF：ペドロ・ポロ、ロドリゴ・ベンタンクール、ジョアン・パリーニャ（72分 アーチー・グレイ）、パペ・マタル・サール（90分 ルーカス・ベリヴァル）、ジェド・スペンス

FW：モハメド・クドゥス（79分 マティス・テル）、リチャーリソン（72分 ドミニク・ソランケ）



【動画】PSG、UEFAスーパー杯初制覇の瞬間！



