タレントの藤本美貴が5日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「“絶食系男子”に好きバレしている」という20代女性のお悩みに答えた。

「常にあなたのどこかの時間に私がいる」と思わせる方法

藤本美貴

「好きな人が“絶食系男子”でアプローチ方法がわからない」という相談者。「1カ月の間に3回会った」というが、「会っているときは猛アピールしているつもりだが、若干引かれている気がする。デートに行くときも、いつも私から誘っている」と吐露。資格の勉強で忙しい彼の邪魔にならないよう、普段は一切連絡を取っていないそうで、「彼へのアプローチはどうすればうまくいくのか?」とアドバイスを求めた。

恋愛に興味がない“絶食系男子”について、藤本は、「絶食系なんだから、どんどんアプローチしたらいい」と勧め、「引かれてもしょうがないじゃん。放っておいたら、何も食べず絶食するだけだよ。急に“食べなさい!”って言われても、食べらんないから」と持論を展開。好きバレしているという点についても、「よくない? バレないようにしてるよりも、好きってことがバレるぐらいアピールしてるってことは、相手はある程度気づいてるだろうし」と肯定した。

また、普段は連絡を取らないという相談者。藤本は、「好きアピールじゃなくても、普通の会話のLINEを送ることだってある」と話し、「会ったときに、好きバレしてるぐらい猛アピールをしてるわけじゃん? なのに、会わないときは何も来ないって怖くない?」と彼の気持ちを想像。続けて、「会ってるときも会ってないときも、洗脳していきたい」と意味深な笑みを浮かべ、「私からメールがあって当たり前。私からアピールされて当たり前。常にあなたのどこかの時間に私がいるっていう環境に、私はしていきたい」とアプローチ法を伝授した。

会っていないときは普通の会話を心がけ、「(連絡は)邪魔にならない良い距離感と回数」が大事だと伝えた藤本。「絶食してるからこそ、定期的に水を与えないといけない」とその理由を説明しながら、「いつも言ってるけど、一生懸命押してみたらどうですか? 一応頑張ってみて、ダメだったら納得いくかなっていうのが基本のベース」だとキッパリ。最後は、「1カ月で3回も会ってくれてるんだよ? 友達だって3回も会わなくない? それで会ってるってことは、向こうも嫌だなとは思ってないってことじゃない?」と笑顔で励ましていた。

コメント欄には、相談者と思われる人物が、「すごく響きました」と感謝しつつ、「心に小さなミキティを飼ってるおかげで、相談お答えいただく前に行動を起こせました! 当たって砕けたので後悔無しです!次行きます!」「最後の一人を選ぶまでの通過点と思ってこれからもがんばります!」と報告。これを受け、「かっこいいです! 次行きましょう!」「私もそのような経験あったので気持ちよく分かります!」「人生まだまだ! 頑張って」などの応援コメントが寄せられている。