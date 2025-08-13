国民的女優・松坂慶子が、最新作で前代未聞の挑戦に臨んだ。“お面”を被り、声だけで物語を案内する“謎の配信者・タイガーさん”として出演する番組『大河ドラマでわかる日本史「タイガーさん」』(NHK総合 8月14日23:00～23:27)だ。この斬新な企画を聞いた時に率直に「面白い!」と思ったという松坂が、自身を「育ててくれた場所」と語る大河ドラマへの特別な思いや、常に新しいことに飛び込み続ける、その軽やかなフットワークと情熱の源を語った。

『大河ドラマでわかる日本史「タイガーさん」』は、日本史の素朴な疑問を、「歴史知識」と「エンタメ」の両輪で当時の時代背景を理解するのにうってつけである「大河ドラマ」を通じて解説していく歴史解説番組。

歴史と大河ドラマをこよなく愛する者にとって、今作の試みはまさに斬新そのもの。そんな物語のナビゲーター役を、松坂が虎のお面を被って務めるというのだ。この大胆な企画を初めて聞いた時、松坂の心に宿ったのは戸惑いではなく、純粋な好奇心だった。

「大河ドラマの“大河”と“タイガー”をうまく掛けたわねと思いましてね。私も、第一作の大河ドラマ『花の生涯』を白黒テレビで見ていた子どもでしたから、こうして大河の歴史を振り返る番組でご案内する役をいただけて、大変光栄です」。

これまで数々の大役を演じてきたが、顔のほとんどを覆うお面での出演は初めての経験だという。女優にとって命ともいえる顔を隠して演じるというオファーに、抵抗はなかったのだろうか――。その問いに松坂は実にチャーミングに微笑む。

「『あ、お化粧、ここだけでいいのね』なんて言いながらやっています(笑)。女性はアイメイクをするなど、色々準備に時間がかかるものなんです。男性の俳優さんって支度時間が短くていいなといつも思っていました。でもこのタイガーさんは男の俳優さん並みに支度がさらっとできて、なんだか楽しかったですね。『新しいことさせてもらえて楽しいな』と。私、面白がりですから。時々、『声優になろうかな』なんて言っちゃうぐらい、ナレーションのお仕事も大好きなので、とても張り切ってやらせていただきました」。

その言葉通り、今回の役作りは声優のそれに近かったという。顔の表情が使えない分、すべてを声の表現に託さなければならない。そこには、普段の芝居とは全く違う繊細なアプローチが必要だった。

「顔が映っていると、気持ちで演じていけばいいので、あまり声の抑揚を考えたことはなかったんです。でも今回は、皆さんのお耳に残らないといけない。声だけなので、抑揚や言葉を立てるところを気にしながら演じました。私は音の高低や緩急も、もともとあまりない方なんですけど、少し注意してやってみました。監督ともだいぶ打ち合わせをして、リハーサルも重ねて。そうやって練り上げたんです」。

実際に虎のお面を被っての収録は、物理的な苦労もあったようだ。夏の撮影では、その暑さとの戦いでもあった。

「結構、不自由なんですよ。お面の穴からのぞくので、正面しか見えないんです。それに夏は暑かったですね。冷房で冷やしていただいたり、小さい扇風機を顔のそばで当ててもらったりしながら工夫してやっていました。でも、このお面、すごく表情があるんです。ちょっと下を向くと考えているように見えたり、首を傾げたりするだけでずいぶん表現できるものだなと思いながら。すごく軽くて、私の顔を3Dスキャンして作ったオーダーメイドだそうで、本物感がある素晴らしい作品です。なんだか、狂言師やお能の方がお面をつける気分を少し味わわせていただいたような気持ちでした」。