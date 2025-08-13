大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦列を離れている選手がいる。ブレイク・スネル投手など復帰にこぎつけた選手が徐々に出始めている一方、トニー・ゴンソリン投手は最悪の事態に陥ってしまったようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「肘の故障で故障者リスト（IL）入りしていたゴンソリンが完全な状態に戻るためには、手術が最善の選択だとチームは判断した。残念ながら、術後の回復には長い時間がかかる。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、彼の今季は終了したという」としつつ、「アンドリュー・フリードマン編成本部長によると、ゴンソリンは本日、右肘の手術を受けたとのことだ。彼の今季は明らかに終了した。復帰までは8～10か月かかる見込みだ」というアルダヤ記者のコメントを紹介。

続けて、「ゴンソリンの不在により、デーブ・ロバーツ監督は先発ローテの選択肢を一つ失うことになる。チームは先発が過剰だったため、トレード期間にダスティン・メイ投手をボストン・レッドソックスにトレードした。今のところ、先発陣は今季最も好調だが、故障が再発すればフロントは放出を後悔することになるかもしれない」と懸念を示している。

日本時間13日終了時点で、サンディエゴ・パドレスに同率首位まで追いつかれてしまったドジャース。ゴンソリンの長期離脱も、今後の戦いに暗い影を落としそうだ。

