「一番ヘタクソだと自覚しているので」DeNA田内真翔が送る充実の日々。筒…

プロ野球 最新情報

JERA クライマックスシリーズ進出をかけて日々熱戦が繰り広げられる中、横浜DeNAベイスターズの2軍の拠点「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」では若手選手が1軍での活躍を夢見て研鑽を積んでいる。第2回は期待の高卒ルーキー田内真翔に話を訊いた。（取材・文：石塚隆）【取材日：8月7日】

プロフィール：田内真翔（たない・まなと）

生年月日：2007年3月6日（18歳）

身長／体重：177cm／79kg

広島県福山市出身で、おかやま山陽高では2年夏に甲子園に出場し、ベスト8入りに貢献。翌2024年のドラフト会議で横浜DeNAベイスターズから5位指名を受ける。プロ1年目の今季は1軍出場はないが、フレッシュオールスターゲームに出場している。

プロ野球選手として過ごす日々

将来を嘱望される“右の内野手”である高卒1年目の田内真翔は、まだあどけなさを残す表情で、プロ野球選手としての日々について、どこかはにかむように言った。

「プロの自覚というより、野球ができるのが楽しくて、1日が終わっていく感じなんです。高校時代も野球漬けではあったのですが、やっぱり学生である以上、勉強もやらなければいけない。今はその勉強というのが頭から消えて、野球だけに集中できる環境なんで、すごくやりがいを感じています」

それは幸せですね、と伝えると、田内は笑顔を見せ頷いた。

「はい、そうですね」

2007年生まれ、広島県福山市出身。おかやま山陽高時代、2年生の夏に甲子園に出場し、シュアなバッティングでベスト８進出に貢献。昨年のドラフト会議で横浜DeNAベイスターズから5位指名され、プロとしての道を歩みだした。指名にあたり球団からは、高卒ナンバーワン内野手の評価を受けたプロスペクト。なにより野球が好きでたまらないといった風情が田内からは溢れており、好感を抱かずにはいられない。

ここまでのイースタン・リーグの成績（8月10日時点）は、61試合に出場し、178打数40安打、打率.225と、高卒1年目の野手としては、何とか食らいついているように感じられる。高校時代は癖のないバッティングで高いOPSを誇っていただけに、高卒ルーキーが苦労すると言われているプロの速いストレートにもしっかり入って行けている印象がある。自身の打撃について田内は次のように語る。

「そこが課題になっています」「全然違うなって」

「真っすぐに対し苦戦をしていることはないのですが、やっぱり変化球ですよね。プロは質が全く違うので空振りをしてしまいますし、そこが課題になっています」

いかにプロのボールにアジャストしていくのか。若い選手の誰もが通る道だが、田内の目線の先には、常に一軍がある。

「ファームで一軍の選手と対戦すると、全然相手にされないので、経験も大事ですけど、スイングスピードなど土台の部分をしっかり作っていかなければいければいけないと思っています。印象に残った一軍投手ですか？ 西武の隅田（知一郎）さんですね。対戦したときはフォアボールだったんですけど、とくに変化球は全然違うなって感じました。今はまだ対応しきれないし、そんなにバンバン打てるバッターでもないので、とにかくもっと練習をしないと」

謙遜しながら、田内はそう言った。

守備に関してはショートとサードを中心に、8月上旬からはセカンドも守り出した。

「打撃よりも守備に課題が多いので、今は守備７・打撃３といった気持ちで練習していますね」

練習の様子を見ていると柳田殖生野手コーチとマンツーマンでみっちりと指導を受けている。基本的なことコツコツと積み上げている段階だろう。

筒香嘉智、関根大気。実績ある選手たちから刺激を受ける

「プロの打球の速さもそうですし、高校時代は土のグラウンドだったので、芝では足をスライドさせて捕球できませんから、その違いを感じています。また走者の足が速いので、ワンバンで投げないとアウトにできないなど、身体の使い方から始まって、本当、数をこなしながらコツを掴んでいきたいなって。チームで一番ヘタクソだということは自覚しているので、とにかくもっと練習しないと」

練習という言葉が何度も口をつく。野球に没頭できるのは楽しいが、いたるところに現れる壁にぶつかっては自身を省みる。自信は失っていませんか、と尋ねると、田内は「大丈夫です。自信は失っていません」と、力強く答えた。

とにかく充実した日々だという。寮での過ごし方を訊いてみると、しっかりとした衣食住が確保されているのは最高だと言い、空き時間を見ては隣接するトレーニング施設で自主トレを行っている。そしてファームで調整中の一軍選手たちを間近で見ては、その様子に刺激を受けている。

「筒香（嘉智）さんや関根（大気）さんといった一軍での経験が豊富な方々からは意識に違いをすごく感じます。準備ひとつにしても質が高いというか、いろいろ考えながらやっているのが、こちらから見ていてもわかります。やっぱり勉強になりますね」

練習後は、面倒見のいい関根に誘われて食事に行くこともあるという。

「関根さんはいろいろお話をしてくれるのですが、印象的なのは、いつもいろんな人たちに感謝の言葉を伝えているところですね。ありがとうございます、という言葉を常に聞くので、多くの人に支えられてやれているんだと、感謝の気持ちを忘れないことの大切さを学んでいます」

野球選手としてばかりではなく、人間としても成長を促してくれる環境だと、田内は実感している。

「正直、仕事になった感覚はない」「ただ学生時代と違うのは…」

広島県福山市といえば、チームのベテランリリーバーである森原康平と同郷であるが、なにか接点はあるのだろうか。

「初めてお会いしたのはチームに入ってからなんですけど、森原さんにも一度食事に連れて行ってもらって、お話しさせてもらいました。野球の話はもちろん、やっぱ地元の話で盛り上がりましたね。あ、森原さんの書籍（『地道が近道』）も買って、部屋に飾ってあります」

プロとして1年目、取り巻く環境はもちろん、接する人間も変わってくる。やはり“仕事”という実感は湧いているのだろうか。そう問うと、田内はかぶりを振った。

「正直に言えば、仕事になったという感覚はないんです。ただ今は、学生時代と一緒で伸び伸びとプレーさせてもらっています」

そう言うと田内は言葉を切り、一瞬考えたかと思うと、口を開き次のようにつづけた。

「ただ学生時代と違うのは、数字や結果がすぐ出ることです。期待に応えなければいけないという思いは強いです」

いいときもあれば、悪いときもある。例えば試合で、4打席ノーヒットのときもあり落ち込むこともあるだろう。そういった状況での切り替えはどうなのだろうか。

「うーん、一晩寝たら大丈夫です」

そう言うと田内は笑った。このあたりのメンタルはプロ向きのようだ。まだまだ学ぶことが多い時期であるが、着実にその歩みを進めている。

（取材・文：石塚隆）

【後編に続く】

【関連記事】

【了】