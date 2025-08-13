乃木坂46井上和「高校3年生になったぐらいのときからだから…」一人暮らしを始めた当時を振り返る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。8月7日（木）の放送では、今年の春から一人暮らしを始めている生徒（リスナー）に直接電話をつないで話を聞いていきました。＜リスナーからのメッセージ＞「僕は高校1年生で、今年の春から一人暮らしをしています。一学期を過ごして慣れてきましたが、学校や部活のことで精一杯で、生活のことに気が回らない感じです。にゃん先生が一人暮らしを始めたときはいかがでしたか？そして、僕は『真夏の全国ツアー 2025』香川公演に参加予定です！ 香川県では初開催と聞いて、四国に住んでいる僕にとって、近くで乃木坂46のライブが観られるなんて夢のようです。今は“ツアーに行くこと”が勉強や部活を頑張るモチベーションになっていたので、乃木坂46には本当に感謝しています。当日は “なぎうちわ”をたくさん振ります（笑）！」（愛媛県 15歳）井上：16歳で一人暮らしをされているということで、慣れないこともたくさんあって大変なのかなと思いますが、いろいろお話を聞いていきたいなと思います。もしもし！リスナー：もしもし！井上：メッセージを読みました！ 高校1年生で一人暮らしを始めたということで……高校が地元から遠いのですか？リスナー：そうですね、実家からだとちょっと不便なところにあって。井上：もしかして寮ですか？リスナー：マンションです。井上：マンションで一人暮らし？リスナー：はい。井上：実際に一人暮らしをしてみてどうですか？リスナー：今まで家族にやってもらっていたことを自分がすべてやらなきゃいけないのと、それを学校に行きながらやっているので“やっぱり大変だな”って思います。井上：たしかに大変なこともいろいろあると思うけど、ちょっと月日が経って慣れてきたこともあるんじゃないかなと思いますけど、いかがですか？リスナー：4月頃はお母さんに来てもらったりしていたんですけど、洗濯とかは慣れてきたかなって思います。井上：すごい！ 私が一人暮らしを始めたのは高校3年生になったぐらいのときからだから、（家事なども）比較的いろいろ分かるようになってからの一人暮らしだったけど、それでもすごく大変で、めっちゃ部屋を散らかしていました（笑）。お部屋はどうですか？リスナー：正直、ちょっと……（笑）。井上：だよねぇ（笑）。これから高校3年間、あと2年半ぐらいは一人暮らしをするんじゃないかなと思うんですけど、不安に感じていることとかはありますか？リスナー：受験生になったときに“やっていけるかな”っていうのは思いますね。井上：そうだよね……大変だ（笑）！ 学校に行きつつ自分で掃除もして、自炊もして、洗濯もやって、勉強もやって、部活もやってる？リスナー：はい。井上：なんてこった（笑）。本当に偉いね！ そして「真夏の全国ツアー 2025」の香川公演にも来てくれるということで！ なぎうちわを作ってくれたのですか？リスナー：これから作ろうと思っているので、頑張ります！井上：頑張って～！ ツアーは誰と行くのですか？リスナー：家族で行こうと思っています。井上：お父さんとお母さんと？リスナー：はい！井上：うわぁ、家族でライブに来てくれるなんてうれしい～！ なぎうちわも（ライブ中に）たくさん振ってほしいですし、やっぱり、ツアーは楽しいですから！“ワクワク！”“ハッピー！”“楽しい！”に振り切っている乃木坂46は「真夏の全国ツアー」ならではだと思うので、存分に楽しんでいただけたらなと思います!!リスナー：楽しみです！井上：いろいろお話させていただきましたけど、何か言い残したことはありますか？リスナー：これから乃木坂46も、にゃん先生もずっと応援しています！ 頑張ってください!!井上：ありがとうございます！ また話そうね、バイバーイ♡リスナー：バイバーイ！――そして、授業の終盤に6期生の瀬戸口心月（せとぐち・みつき）さんと長嶋凛桜（ながしま・りお）さんが登場！ 少ない時間ながら和先生とのトークを楽しんでいました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info