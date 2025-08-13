Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「ちょっとヘトヘトになりながら（笑）」「いや～楽しかった！」“しべちゃ4人組”との再会を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月11日（月・祝）の放送では、同日に放送され、藤澤が出演したTBS系「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」について語りました。大森：先ほど（8月11日の18:30～）「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」に藤澤が出ていたということで！藤澤：そうなんです～！若井：お～！大森：我々、今年の初めに放送されました（「お正月SP」で北海道で夢を叶えた小学生4人組）「しべちゃ4人組」の回がありましたけども、その後に迫るということで、りょうちゃんが！藤澤：はい！ 約半年ぶりの！大森：もう半年経つんだね～！藤澤：大きくなってたよ！ 半年で！大森：あのぐらいの歳は、すぐ大きくなるから！ どうでした？藤澤：パワフルでしたね！ パワフルな1日でした！大森：若いエネルギーをもらって！藤澤：そうですね！ ちょっとヘトヘトになりながら！大森・若井：（笑）。藤澤：いやー、楽しかった！大森：みんな元気で、素敵でした！藤澤：ありがとうございました！

この後、18:30より放送の

TBS系「30周年記念！さんま・⽟緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」に #藤澤涼架 が出演いたします🌻

⁡

お正⽉SPの続編として、

休校決定を受けて今は別の学校へ通い出した

しべちゃ4⼈組に会いに、メンバーを代表して藤澤が

再び北海道・標茶町へ行ってきました🙌… pic.twitter.com/V2HRHnI99s

— Mrs. GREEN APPLE （@AORINGOHUZIN） August 11, 2025番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info