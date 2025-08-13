吉田明世「よく“3時間おきにミルク”って言いますけど、準備時間を含めたらほとんど寝られない」新生児期の大変さと愛おしさを語る

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

8月6日（水）の放送では、現在初めての育児休業中だというリスナーからのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

現在、生後3週間の子どもと妻と一緒に家族の時間を楽しんでいます。今までは早起きが得意だったはずなのに、赤ちゃんの夜泣きは大変ですね。世の中のお母さん、お父さんの頑張りが父になってわかりました。

＊

このメッセージにパーソナリティのユージは「これはかけがえのない時間」とコメント。

続けて「別に先輩づらするつもりは全くないんですけど、僕も吉田さんも生後3週間のときの赤ちゃん（※通称“魔の3週目”と呼ばれる時期で、赤ちゃんが急に泣き出したり、夜泣きが増えたり、睡眠や授乳のリズムが乱れたりすることがある時期）との経験があるじゃないですか。思い返すとあの時間って、超短くなかった？」と聞きます。

これに吉田は「ホントあっという間！ よく“3時間おきの授乳”と言いますが、3時間おきとはいっても、準備や授乳の時間を含めるとほとんど寝られない」と当時を振り返ります。

ユージも「初めてのことだらけで、不安しかなかった」と共感しつつ、「いつか終わってしまい、寂しくなるときが来る」と語りました。

さらにユージは、他番組で嗅いだ“赤ちゃんの頭の匂い”の香水の話題に触れ、「まさに生後6週間までの優しい香りで、癒やしのホルモンが出る」と説明。吉田は「うちの息子は早めにおじさんみたいな匂いになった（笑）」と笑いを誘うと、ユージは「代謝がいいからすぐ匂いが変わるよね」と話し、吉田も「そこも含めて愛おしい」と笑顔で応えていました。

最後にユージは「今は本当に大変で寝られないこともあるかもしれないけれど、この時間を思い出に刻んでほしい」とエールを送り、「それでも、“なんとかなるだろう”という気持ちでこの曲をリクエストします」と送られてきたリスナーからのリクエスト曲・ウルフルズ「ええねん」をオンエアしました。

＜番組概要＞

番組名：ONE MORNING

放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00

パーソナリティ：ユージ、吉田明世

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/

番組公式X：@ONEMORNING_1