お金持ちは、どのような考え方で投資に取り組んでいるのでしょうか。彼らの極意を身につければ、私たちもお金持ちに近づけるかもしれません。『お金持ちは合理的』（すばる舎）の著者であり、多くの富裕層を間近で見てきたファイナンシャルプランナーの立川健悟さんに詳しく聞きました。

◆お金持ちは、投資の成果をすぐに求めない

――お金持ちの人は、どのような考え方で投資に取り組んでいるのでしょうか？

立川さん：これは一般の人と比較すると分かりやすいのですが、まず、結果をすぐに求めないというのは大きな違いです。一般の人が新NISAなど投資の話をすると、「2～3カ月でいくら増えた！」というような内容で盛り上がるのですが、富裕層は結果を求めるスパンが数カ月なんてことはまずありません。少なくとも3年から5年は寝かして様子を見ていますね。

またお金持ちは、あらかじめどこまで損を受け入れるかの線引きをしているため、過度に負けることもありません。「ここまで負けたら終わりにする」「この額だったら、全部なくなってもいい」という許容範囲を見極めて投資しているため、資産が減っても慌てている姿を見たことはないですね。

◆お金は「増やす」と「減らさない」をセットで考える

――富裕層の方々は、投資のスタンスでいうと「資産を増やそう」という気持ちが大きいのでしょうか？ それとも、インフレの中で「資産を守ろう（減らさないようにしよう）」という気持ちが強いのでしょうか。

立川さん：そういう意味ではどちらかに振り切ることはありません。このバランス感覚は、一般の人にはあまりないですね。富裕層の方は増やすことを考えながら、減らさないことも必ずセットで考えています。

「増やす」というのは、例えば金融商品や不動産などに投資して、資産を増やすことが考えられます。これに対して「減らさない」というのは、投資先を見極めてリスクを抑えるということに加えて、自分が死ぬことにより支払うことになる多額の相続税の対策を取ることを指しています。生命保険にどれだけどのような形で入っておけばダメージが抑えられるか、そもそも病気にならないためにどれだけ健康にお金をかければいいかなどを、トータルで考えるわけです。

この、お金をどこに使ったら増えて、どこに使ったら減らさないで済むのかというバランス感覚や視野を持つことは、多くの富裕層が普段から考えている一方、一般の人たちが見落としがちな部分です。

例えば、増やすことに偏る人は、（余裕資金以上に投資をするなど）減ることのリスクをないがしろにしていたり、逆に、減らさないことに偏る人は、保険に入りすぎて投資（増やすこと）ができていなかったりと、バランスが悪くなりがちです。

富裕層の投資における考え方を実践できれば、一般の人ももっと使えるお金が増えます。次の世代に残せるお金も増えるため、ぜひ意識して取り組んでもらいたいですね。

立川 健悟（ファイナンシャルプランナー）

1980年生まれ。30歳のとき不動産テック企業に転職し、営業パーソンとしての実績が認められ主要株主の一人として執行役員に就任。その後、会社の株式上場に伴い、金融資産が3億円を超え、富裕層の仲間入りを果たす。多くの富裕層に接した経験をもとに「人生を豊かに生きる人を増やしたい」との想いから、ファイナンシャルプランナーに転身。著書に、『お金持ちは合理的』（すばる舎）、『お金が増えるのは、どっち？』（三笠書房）。

取材・文／七海 碧

不動産・金融に特化しているフリーライター。「本質を捉えて分かりやすく伝える」をモットーに、初心者でもすぐに理解できるシンプルな言葉で説明することが得意。ファイナンシャルプランナー、資産運用検定資格を保有。

文＝All About 編集部