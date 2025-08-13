大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、ついにドジャースの一員として初めてエンゼルスタジアムのマウンドに立つ予定だ。古巣であるロサンゼルス・エンゼルスでも二刀流として活躍した大谷の登板には、多くの注目が集まっている。米メディア『ドジャースウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は大谷と古巣の対戦を大きなイベントとは見ていない様子で、「特に感じることはない」と答え、話題性をあえて抑えている。ドジャースにとって、エンゼルスとの連戦はサンディエゴ・パドレスとの差を広げる絶好の機会であり、トロント・ブルージェイズ戦での大敗から立て直すチャンスでもある。

ファンにとって注目の場面は、大谷とマイク・トラウト外野手の再戦だ。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で大谷がトラウトを三振に仕留め、日本を世界一に導いた対決以来となり、トラウトは当時「第1ラウンドは彼が勝った」とコメントしており、今回はそのリベンジとなる。

注目が集まる大谷の登板についてステビンス氏は「昨季、ドジャースの一員として初めてアナハイムで打席に立った際、彼はブーイングと歓声の混じった反応を受けた。彼がセントルイス・カージナルス戦と同様の二刀流の活躍を見せれば、今回はさらに多くのブーイングが聞こえるかもしれない」と言及した。

【関連記事】

【了】