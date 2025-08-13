今日の運勢占い8月14日（木）12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月14日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月14日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！あなたの星座は何位……？普段なら選ばない選択肢を選んでみましょう。他にも、やめたこと、見送ったことのなかに、まだ価値あるものが眠っているかもしれません。未練ではなく、再構築として拾い上げると、今だからこそ開ける道が見えます。誰かの失敗談や弱音が最大の教科書になります。耳を傾けるだけでなく、「自分ならどうする？」と問い直してみてください。他人の経験を通して判断力と想像力を磨きましょう。人の痛みを理解するほど、あなたの世界はより確かな優しさで満たされます。計画が乱れるとき、それは「別ルートを試せ」と告げているサインです。予定どおり進まない苛立ちは、可能性を押し広げるきっかけ。今日は柔軟さが最大の武器になります。変更を恐れず、むしろ楽しんでください。意図しない道でこそ、運命の出会いが待っているかもしれません。何気なく手に取った本、開いたページに、今のあなたへの答えが潜んでいそうです。偶然に見える出来事ほど、必要だから起こっています。今日は意味を見出す力を信じてください。完璧になるまで出せないと思っていたものを、あえて途中で見せてみましょう。不完全さに共鳴する人が現れ、そのつながりが未来の土台になります。弱さや未完成を見せることは、恥ではなく、信頼の第一歩です。今日はルーティンを見直すことで、驚くほど大きな変化が起こる予感。朝の行動、言葉の選び方、思考の順序。1つ変えるだけで、景色は違って見えます。運命は劇的ではなく、日常の隙間から動きます。他人の期待に応えるのをやめたとき、今日の運が本領を発揮します。「何を求められているか」ではなく、「何を選びたいか」で動いてください。周囲の評価は、あとから自然と追いつきます。急ぐほど大切なサインを見落としやすい日です。歩く速度、話すテンポ、判断のタイミングを半歩だけ遅らせることで、周囲の本音や隠れたチャンスが浮かび上がります。スピードを緩めることは、直感を研ぎ澄ます秘訣です。言葉を削り、沈黙を増やすことで、あなたの信頼度が高まります。今日は、説明より“語らない余白”を意識して。すべてを語らなくても、人は誠実さを感じ取ります。沈黙は何もない時間ではなく、最も強い説得力を持つ表現です。懐かしい音や匂いが、今日のあなたを新しい行動に駆り立てるかもしれません。それは過去への回帰ではなく、未来を照らすヒントです。感覚を閉じず、古い記憶に潜む温度を拾い上げてください。「1人になりたい」と思ったら、そのサインに素直になってください。孤独はあなたを弱くするわけではありません。誰にも見せない時間のなかで、あなたは自分らしさを取り戻すことになります。静けさを怖れずに。「気持ちが乗らない」ことを無理に続けると、逆に運を停滞させます。今日は、手を止める勇気が流れを変える日です。怠けではなく、方向転換としての停止を。空白をつくった瞬間、新しいひらめきが舞い込むでしょう。ご機嫌でいることが徳を積むことになります。徳は運気となります。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。