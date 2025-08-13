ODD Foot Works、榎元駿プロデュースによるシングル「龍」リリース

ODD Foot Worksが、ニューシングル「龍」を8月20日にリリースすることを発表した。

「龍」のプロデュースを担当したのは、榎元駿。プレイヤーとして6弦ベースを操る彼のスタイルは、コンポーザーとしても固有のオルタナティブかつポップなセンスを発揮するのが特徴的であり、「龍」でもその手腕が遺憾なく発揮されている。ベーシストらしい緊張感と色気に富んだ「隙間と解放」の美学をおおいに活かしながら、ジャズとファンクとラテンを独自昇華し、異型のポップが立ち上がるサウンドプロダクションとなっている。そこに、性的な気配を充満させながら、ベットの上で男女が居合斬りをしているような突飛な画さえ浮かぶ Pecoriのラップが、ストーリーテリングしていく。

また、オフィシャルファンクラブ「オドの森」も開設。多数のオリジナルコンテンツをはじめメンバーやファン同士とダイレクトなコミュニケーションが取れるグループチャットなども用意されているとのこと。早期入会特典として「ニューアルバム先行視聴券」のプレゼントも実施される。

◎メンバーコメント

Pecori

アルバムタイトル通り完全にネクストゾーンの列車に乗り込んだ。

ただ変わらないとこは全く変わらなかったので、一生変わらないんだろうなとも思った。

みんなでアガりたいそれだけ。

有元キイチ

えのきのトラックと、ペコリのラップかっこいいです。

アルバム楽しみに待っててください！

榎元駿

この「龍」で3曲目、そして最後の先行シングルです。

アルバムはより想像の付かないものや懐かしい気持ちになるものが沢山詰まってます。

期待してお待ちください。

＜リリース情報＞

ODD Foot Works

New Digital Single「龍」

2025年8月20日リリース

https://OFW.lnk.to/WhiteDragon

ODD Foot Works

4th ALBUM『ODD FOOT WORKS 2』

2025年9月上旬リリース

＜ライブ情報＞

「ODD FOOT WORKS 2 -Run-Up-」

2025年9月24日（水）渋谷WWW

act：ODD Foot Works

前売¥5000（税込・1ドリンクオーダー）

Open 18:15 / Start 19:00

チケット発売中

info：https://oddfootworks.com/

オフィシャルファンクラブ入会はこちら

https://fanicon.net/fancommunities/6409