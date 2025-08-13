国境・ジャンル・カルチャーを超える新世代音楽イベント「GO-AheadZ」のスピンオフイベント「GO-AheadZ here'z」が、2025年11月30日（日）にKアリーナ横浜にて開催される。

”こうあるべき”という固定概念を飛び越え、性別や社会の期待に縛られず、世界に向けて自由なメッセージを発信するアーティストをフィーチャーする「GO-AheadZ here'z」。昨年の幕張公演に続き、ヘッドライナーは、ちゃんみな。さらに、HIPHOPアーティストとして最年少20歳で初の日本武道館公演を成功させ、新世代アイコンとして熱い支持を得る、LANA。そして、人気お笑いコンビ・ラランドのサーヤがCLR名義で作詞・作曲とボーカルを担当し、川谷絵音（indigo la End、ゲスの極み乙女。）ら日本を代表する実力派ミュージシャンが集結したバンド・礼賛の出演が決定した。

この他にも、海外からのスペシャルなアーティストの出演を予定しているとのこと。チケットは8月25日（月）まで最速プレオーダーを受付中。

＜ライブ情報＞

「eplus presents GO-AheadZ here'z」

2025年11月30日（日）Kアリーナ横浜

14：30開場 / 16：00開演 / 20：40終演 （予定）

出演：ちゃんみな / LANA / 礼賛 （A to Z） +SPECIAL ARTIST

チケット詳細

最速プレオーダー 受付

受付期間：～ 8/25（月）23：59まで

受付URL：https://eplus.jp/goahedz-herez/

Instagram：https://www.instagram.com/go.aheadz/

X：https://twitter.com/GoAheadZ_fes