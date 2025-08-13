DYGL、恵比寿KATAで開催したプレパーティーのライブ映像期間限定公開

DYGLが、4年ぶりとなるニューアルバム『Who's in the House?』をCD＆配信で8月13日にリリースした。

あわせて、8月1日に恵比寿KATAで開催したプレパーティーでのアルバム全曲を披露したライブ映像がノーカットでYouTube期間限定公開された。

同イベントでは、メンバー全員参加の公開インタビュートークや、フルセットでのライブパフォーマンスが、MC／インタビュアー・小熊俊哉（Rolling Stone Japan）のもと行われた。

＜リリース情報＞

DYGL

5th album『Who's in the House?』

2025年8月13日リリース

https://dayglo.lnk.to/whosinmyhouse

=収録曲=

1. Big Dream

2. Just Another Day

3. Do I Really Want To?

4. Everyday Conversation

5. Let Me Be

6. 101

7. Man on the Run

8. This Minute

9. Who's In My House?

＜ライブ情報＞

”Whos in the House?” TOUR

2025年9月15日（月/祝）

金沢｜KANAZAWA AZ

OPEN 17:30 / START 18:00

お問合せ : FOB企画 076-232-2424

2025年9月17日（水）

愛知｜NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:30 / START 19:30

お問合せ : JAILHOUSE 052-936-6041

2025年9月18日（木）

大阪｜UMEDA CLUB QUATTRO

OPEN 18:30 / START 19:30

お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569

2025年9月23日（火/祝）

新潟｜CLUB RIVERST

OPEN 17:30 / START 18:00

お問合せ : FOB企画 076-232-2424

2025年9月26日（金）

東京｜SHIBUYA Spotify O-EAST

OPEN 18:30 / START 19:30

お問合せ : SMASH 03-3444-6751

2025年10月1日（水）

北海道｜SAPPORO cube garden

OPEN 18:30 / START 19:00

お問合せ : WESS info@wess.co.jp

2025年10月19日（日）

福岡｜The Voodoo Lounge

OPEN 17:30 / START 18:00

お問合せ : BEA 092-712-4221 (平日 12:00～16:00)

2025年10月23日（木）

香川｜TAKAMATSU TOONICE

OPEN 18:30 / START 19:00

お問合せ : DUKE高松 087-822-2520

2025年10月24日（金）

京都｜磔磔

OPEN 18:30 / START 19:00

お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569

2025年10月26日（日）

横浜｜F.A.D YOKOHAMA

OPEN 17:30 / START 18:00

お問合せ : SMASH 03-3444-6751

DYGL official web ｜https://dayglotheband.com/