フジテレビの動画配信サービス・FODでは、日本や世界の謎や神話、歴史を掘り下げて解説していく人気YouTuber・TOLAND VLOGが、23日に大阪・関西万博内の会場で開催するトークイベント『TOLAND 禁断 EXPO～全てを話す時が来た!2025～』を、PPV(ペイ・パー・ビュー)で生配信する。TOLAND VLOGのサムがコメントを寄せた。

(左から)島田秀平、TOLAND VLOG マサキ・サム、たっくー、好井まさお

TOLAND VLOGは、登録者数88万を超え、総再生回数2億回を超えるという今勢いに乗るYouTuber。今回のイベントでは、日本の「まだ語られていない真実」や「信じられないけど起こりうる未来」、さらには「世界を揺るがす都市伝説」まで、“禁断”のテーマを様々なジャンルのゲストを招いて徹底的にトークする。

TOLAND VLOGのサムは「今回は、精鋭の人たちと配信とその場でいらっしゃる人たちを前にやれるというのはめっちゃありがたい! ヤバすぎる出演者! 初めてお会いする人もいるので、その方たちの話を聞けるのが楽しみ! MC初挑戦で、現場で生まれてくるライブ感とか高まりみたいなものが観られるというのは自分も挑む上でギュッと引き締まる! こっちのテンション次第で、みんなの化学反応というか引き出され合う今までにないイベントになったらいいなと思います」とコメントしている。

全3部の概要は、以下の通り。

■第1部「日本の秘められたチカラ」（11:30配信開始、12:00開演）

Naokiman Showとコラボした動画が200万回再生以上と大バズりし、30万部ベストセラー哲理学作家さとうみつろう。江原啓之とのコラボ動画が300万回再生以上と大バズりし、YouTube「神社チャンネル」で人気を博す神道研究家・羽賀ひかる。さらにはオカルトなど様々な分野に精通する人気グラビアインフルエンサー・RaMuの3人を招き、「日本人が知らない日本の歴史」や「世界が嫉妬する! ここがスゴいぞ!日本人」そして「これからの日本」について語り尽くす。

■第2部「日本人が今知るべき! 音楽のヤバすぎる話」（16:30配信開始、17:00開演）

俳優、声優、映画プロデューサーなど多岐にわたり活躍する7ORDERから安井謙太郎、諸星翔希が登場。元BiSHで、アーティスト活動はもちろんのこと、「御伽の国のみくる」など執筆活動でも活躍するモモコグミカンパニー。さらに、ロサンゼルス生まれ京都育ちのグローバルなシンガーソングライター・竹内アンナもも登壇。そんな彼らがTORANDVLOGを中心に、音楽の“ヤバすぎる話”を暴露する。

アーティストだからこそ知る「業界内の噂・都市伝説」といった話から「あの歌詞がヤバい!」「あの楽曲のフレーズは鳥肌が立つほどヤバい」などディープな音楽話、そして「自分を音楽の世界に導いたのには実は運命的な縁が…」などスピリチュアルな話などを展開。

また7ORDERの2人、竹内アンナによる生パフォーマンスも披露される。

■第3部「世界を震撼させる怪談＆都市伝説」（20:00配信開始）

登録者数290万人超えのYouTuber・たっくーTVれいでぃお。手相占いや怪談YouTubeでも人気の島田秀平。怪談での全国ツアーも開催し、話芸・演技にも定評のある芸人・好井まさおと、怪談の世界で最も熱い3人がそろい踏み。日本・世界中で体験、聞き集めてきた背筋も凍る禁断の話の数々を披露する。