大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、故障離脱していた選手が徐々に復帰しつつある。リリーフ右腕のブレイク・トライネン投手もその1人だが、デーブ・ロバーツ監督は起用する場面を変更する可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

トライネンは右前腕の張りを理由に4月中旬から故障者リスト（IL）に入っていたが、7月末に戦列へ復帰した。ただ、復帰後は日本時間12日時点で5登板、1ホールド、防御率7.36と苦戦している。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は重要な場面でトライネンに頼り続けているが、少なくとも彼がさびを落とし軌道に戻るまでは、今後状況は変わる可能性がある。軌道に戻るまでローレバレッジで起用できるかと問われたロバーツ監督は『彼が適任だとは思っているが、他にも投手はいる。過去の投球成績や選択肢を慎重に検討して、それから判断する必要がある。彼にはやはり良い投球をしてもらいたいからね』と答えた」と言及している。

ドジャースは近日中にタナー・スコット投手やマイケル・コペック投手らも復帰予定だが、想定通りに戻ってくればトライネンも柔軟に起用していけそうだ。

