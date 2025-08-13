北信越勢、3回戦進出ならず…大会8日目で全5校が姿を消す

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は13日、阪神甲子園球場で大会8日目を終えた。第2試合では中越（新潟）が関東第一（東東京）に1-6で敗れて初戦敗退。大会8日目で、北信越勢の全代表校が姿を消した。

今大会の北信越勢は、中越（新潟）、松商学園（長野）、未来富山（富山）、小松大谷（石川）、敦賀気比（福井）が、それぞれ代表校として出場した。

開幕戦で創成館（長崎）と対戦した小松大谷は、初回に幸先良く先制。しかし、序盤に逆転を許し、中盤以降は創成館のエース・森下翔太を捉えることができず、1-3の惜敗となった。

大会4日目には、敦賀気比が優勝候補の横浜（神奈川）と激突するも、序盤から試合を優位に進められ、0-5の完封負けを喫した。

初出場の未来富山は、大会6日目に高川学園（山口）と対戦。だが、エース左腕・江藤蓮がまさかの打ち込まれる展開となり、5-8で敗れた。

大会7日目に出場した松商学園は、岡山学芸館（岡山）のエース・青中陽希を前に、0-3で敗戦。そして本日、最後の北信越勢となった中越が、守備の乱れもあり関東第一（東東京）に1-6で敗れた。

中越が敗退し、北信越勢は3回戦を迎える前に、全代表校が姿を消した。昨夏の甲子園は新潟産大付（新潟）が花咲徳栄（埼玉）を撃破、小松大谷が大阪桐蔭（大阪）を破る試合があったが、今大会は厳しい結果となった。

【了】