ワイキキの老舗「モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ」がリニューアル

2026年に開業125周年を迎える「モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ」は、この記念すべき節目に向けたリニューアルプロジェクトの一環として、歴史を紡いできたロビー部分の改装を実施した。ヴィクトリア様式の優雅な建築美とモダンな雰囲気が混ざり合い、モアナの魅力をよりいっそう引き立ててくれるロビーへと生まれ変わった。

【画像】さらに明るく快適な空間となったモアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパのロビーと客室（写真4点）

今回新たに進化したロビー部分は、流れるような曲線美を描くソファやチェアが優雅に並ぶ贅沢な空間に。光と造形の絶妙なバランスをこだわり抜いた設計により、開放感あふれる美しいエントランスに変身した。この細やかなアップデートが、滞在をさらに特別なものにしてくれるであろう。

中庭にそびえたつ全米歴史的樹木登録のバニヤンツリーをモチーフにしてクリスティン・レイノ（Lola Pilar Hawaii）が手掛けたアートと、その葉のフォルムをかたどった立体的なシェードの照明。洗練された雰囲気を醸し出すふたつが響き合い、ハワイの豊かな自然との調和を描き出している。

なお、リニューアルを遂げたタワーウィングの客室では、極上のステイを体験できる期間限定の特別プランが登場している。3泊以上の滞在で、通常料金より最大35％の優待。さらに、Marriott Bonvoy会員には20,000ボーナスポイントが贈呈される。（※本特典の対象は2025年12月15日までの宿泊が対象）