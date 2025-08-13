バーチャル•エイベックスは、NEXUSと共同で開発したオリジナルトレーディングカードゲーム「NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-」の発売を発表した。

8月9日より、秋葉原ラジオ会館に設置されたサイネージ型IoT自販機「AIICO(アイコ）」にて、世界有数のバーチャルアイドルフェス「Life Like a Live! 9(えるすりー9)」とコラボしたパックをプレ販売する。

NEXUSとは、「カードで推し活」をキャッチコピーとする新感覚 TCG(トレーディングカードゲーム）。推しのカードを集め、対戦し、布教し合うことで、NEXUSを通じてファン同士が交流する世界線を目指している。

NEXUS 最大の特長は 「カード1種類から参戦できる」ゲームシステム。これにより、キャラクターやコンテンツのカード化のハードルを大幅に下げ、リアルとデジタルの両面からファン体験を拡張する。

NEXUSでは、パートナーシステムにより、最初から最後まで推しがフィールドで活躍。パートナーカードは名称と特徴以外の能力差がなく、好きな推しを気兼ねなく選択できる。また、このパートナーカードだけでも参戦すれば、推しを中心にデッキを組むことが出来るのも、NEXUSの特徴だ。

さらに、カードゲーム初心者でも直感的に覚えられるルールながら、デッキ構築とプレイングで高度な読み合いも楽しめる。また、AIICOで販売することで、エキスパンションをキャラクターやコンテンツ単位に細分化。推しのカードを集めやすい形式となっている。毎月新しいキャラクターやコンテンツが参加し、NEXUSを盛り上げていく。更に、NFT版NEXUSのデジタルカードもAIICOで購入が可能だ。

また、NEXUSはボードゲーム寄りの固定プール思想を採用し、毎月ラインナップは増えるものの、実質的なカードプールが短期間では大きく変動しないように設計されている。

カードを集め、デッキを作り、対戦をした後は、名刺代わりに推しカードを交換し合うことができる。不要だったカードが“思い出”と“布教ツール”に変わるのだ。

NEXUSは、TURNという概念でカードを生産している。第一弾となるTURN:1では、全部で13種類のエキスパンション、カードは300種類超、のべ70名を超えるVtuberが参戦。8月から順次販売を開始する。

グループA

TURN:1「Life Like a Live! 9 コラボパック」(1,000円)は、グループA、グループB、グループC、グループDの4つが登場。

9月以降には、「まりなす」「えのぐ」「巫てんり」のコラボパックを全国の AIICO にて順次販売する。以降も定期的に新ラインナップを追加予定。

NFT版NEXUS「ライバーコラボパック」(200円)は、8月9日10:00から全国のAIICOで販売される。