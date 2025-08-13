動画配信サービスの「U-NEXT」は13日、2025年9月に開催されるサッカー日本代表の強化試合「日本 vs メキシコ」「日本 vs アメリカ」の2試合をライブ配信することを発表した。アメリカ代表戦のライブ配信はU-NEXTの独占となるが、U-NEXTアカウント未保持者も含めて無料で視聴可能となる。

NHK総合（NHKプラス）でも放送される9月7日のメキシコ代表戦は、U-NEXT月額会員、およびサッカーパック加入者であれば追加料金なく視聴が可能。同10日開催のアメリカ代表戦に関しては、地上波での放送がない（NHK BSでは生中継）ものの、2026年のW杯に向けた重要な強化試合であり、「この機会により多くの方々にサッカー日本代表戦の魅力に触れていただきたい」とのことから、無料で配信するとのこと。

U-NEXTでの配信詳細情報は以下の通り。

■配信詳細

【第1戦：日本 vs. メキシコ】

配信日時：2025年9月7日（日）AM 11:00試合開始

配信形態：U-NEXT月額会員、およびサッカーパック加入者は追加料金なく視聴可能

会場：オークランド・コロシアム（オークランド/アメリカ）

【第2戦：日本 vs. アメリカ】

配信日時：2025年9月10日（水）AM 8:37試合開始

配信形態：無料（U-NEXTアカウントを所持していなくても視聴可能）

会場：Lower.com フィールド（コロンバス/アメリカ）