サウサンプトン（イングランド2部）に所属するMF松木玖生のデビュー戦には及第点が与えられている。

現在22歳の松木は2024年7月にFC東京からサウサンプトンに完全移籍し、そのまま2024－25シーズンは姉妹クラブであるギョズテペにレンタル移籍。スュペル・リグ（トルコ1部リーグ）では28試合出場2ゴール4アシストを記録したほか、ベスト4に終わったテュルキエ・クパス（国内カップ戦）では6試合出場4ゴール1アシストという成績を残し、今夏サウサンプトンに復帰した。

9日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）開幕節のレクサム戦（○2－1）ではベンチ入りしたものの、出場機会はなかったなか、12日に行われたカラバオ・カップ1回戦のノーサンプトン・タウン（イングランド3部）戦もベンチスタートとなったが、63分から途中出場し、サウサンプトンでの公式戦デビューを飾った。

チームが1－0で勝利して2回戦進出を決めた試合後、イギリスメディア『フットボール・インサイダー』はこの試合の選手採点を発表。松木には「6」点と及第点がつけられたものの、「粘り強いプレーを見せたが、（ウィル・）スティル監督に印象を残すようなプレーは見せられなかった」と評価されている。

また、この試合にフル出場したサウサンプトンに所属する日本代表DF菅原由勢には「7」点がつけられ、「前半、ゴールポスト付近で絶好のチャンスを逃したが、ウイングバックはペナルティエリア内で倒されたと抗議していた。後半には2点目となるゴールを決めそうになったが、強烈なシュートはポストに弾かれてしまった」と綴られている。

【ハイライト動画】ノーサンプトン・タウンvsサウサンプトン