大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日試合前時点で、２位サンディエゴ・パドレスにわずか１ゲーム差まで迫られている。デーブ・ロバーツ監督も、地区優勝に暗雲が立ち込める現状に危機感を抱いているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースはオールスター明けからここまで22試合を戦っているが、10勝12敗と黒星が先行。一方、パドレスは23試合で15勝8敗と好調が続いている。

同メディアは「月曜日の敗戦後、ロバーツ監督は以前よりかなり率直な発言をし、普段よりずっと楽観的ではなかった」としつつ、「確かに、焦りは必要だ。順位は順位だという事実を、誰も理解していないと思う。試合はずっと面白くなってきた。だから、我々はグラウンドに出て、良い野球をしなければならない。選手たちもその焦りを感じ始めているのを確信している。チーム全体の勝敗に関して言えば、中途半端な野球が続くのはもう十分だ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「現時点では有望な新戦力を獲得するか、トミー・エドマン外野手やキム・ヘソン内野手といった負傷者が完全に回復するかに関わらず、どこかから火花が散る必要がある。そうでなければ、パドレスは残りのシーズンで真の優勝争いを展開できる絶好の位置につけている」と記している。

