ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は12日（日本時間13日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。同点で迎えた9回の第5打席に4試合連続となる43号ソロホームランを放った。



古巣エンゼルスとの対戦を迎えている大谷は、第1打席、第2打席と四球で出塁。







6回にはファールで粘りつつ5球目を打ったが、打球がセンターラインに守備シフトを引いていたエンゼルス遊撃手・ザック・ネトの正面へのライナーに。



飛び出していた一、二塁走者も一斉にアウトととなり、トリプルプレーを成立させてしまった。



それでも、9回の第5打席、エンゼルスのクローザー、ケンリー・ジャンセンから右中間への勝ち越しの第43号ソロホームラン。リーグ単独トップに躍り出た。



ホームランを打った後はベンチでドルトン・ラッシングと笑顔で談笑。前打席のトリプルプレーの「悪夢」を晴らす一発だっただけに、上機嫌な様子を見せた。



この日の大谷は3打数1本塁打、2四球。試合は大谷のホームランで1点をリードするも、9回裏に追いつかれ、延長戦に突入。10回裏にジョー・アデルにサヨナラタイムリーを浴び、ドジャースは6-7で敗れた。















