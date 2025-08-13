守護神からの豪快弾！ドジャース・大谷翔平、4試合連続の第43号ソロホーム…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は12日（日本時間13日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。同点で迎えた9回の第5打席に4試合連続となる43号ソロホームランを放った。



古巣エンゼルスとの対戦を迎えている大谷は、第1打席、第2打席と四球で出塁。







5回の第3打席はフライに倒れると、6回には守備シフトの正面に飛ぶ不運なショートライナーでトリプルプレーを成立させてしまっていた。



しかし、それで終わらないのが8月絶好調の大谷。9回の第5打席、エンゼルスのクローザー、ケンリー・ジャンセンから右中間への第43号ソロホームランを放ち、1点を勝ち越した。



このホームランで、リーグの本塁打数42本で並んでいたフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーに1本差を付け単独トップに躍り出た。



ここまで大谷は3打数1本塁打、2四球。試合は大谷のホームランで1点をリードするも、9回裏に追いつかれ、延長戦に突入している。















