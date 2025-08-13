大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は12日（日本時間13日）、敵地ロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。5-5で迎えた9回表、4試合連発となる今季第43号ソロ本塁打を放ち、勝ち越しに成功した。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

大谷はこの日、第1打席と第2打席では四球を選び、第3打席では一塁フライ、第4打席では遊撃へのライナーが三重殺となっていた。5-5の同点で迎えた9回表、先頭打者の大谷はケンリー・ジャンセン投手の2球目を捉え、右翼スタンドへ今季第43号ソロ本塁打を放った。







この本塁打で大谷は4試合連続となり、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手に1本差をつけてナ・リーグ本塁打王争いのトップに立った。さらに、翌日は古巣のエンゼルスに対して大谷の二刀流出場も予定されている。



大谷の本塁打についてカムラス氏は「エンゼル・スタジアムでMVPの歓声が沸き起こっている。大谷翔平は信じられない」と綴っている。











【動画】大谷翔平、4試合連続の第43号ソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













SHOHEI OHTANI GO-AHEAD HOMER IN THE 9TH AGAINST HIS FORMER CLUB!



NO. 43 FOR SHOHEI!

