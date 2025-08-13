世界限定40台のブガッティ・ディーヴォがオークションに｜シロンとは違った魅力が満載！

2020年型ブガッティ・ディーヴォが、2025年8月15日にカーメルのクエイル・ロッジ＆ゴルフクラブで開催されるTHE QUAIL AUCTIONに出品されることが発表され、注目を集めている。

【画像】希少性、性能、デザイン、そしてブガッティというブランドの象徴的な価値がすべて詰まったブガッティ・ディーヴォ（写真9点）

ブガッティ・ディーヴォは、世界限定40台という希少性を誇り、そのうちの1台がオークション市場に登場する。ディーヴォは、ブガッティのエンジニアリングの集大成とも言える存在であり、その美しさ、性能、そして希少性を兼ね備えたまさに走るアートだ。

ディーヴォは、ブガッティ・シロンをベースにした進化型であり、単なる高性能なスーパーカーではなく、卓越したハンドリング性能と洗練されたデザインが融合した1台である。シロンのエンジンはそのままに、コーナリング性能を追求した設計が施されており、タイトなカーブや狭いサーキットでの走行を特に得意とする。通常、ハイパーカーはスピードを重視しがちだが、ディーヴォはその性能を走行の楽しさや精度にシフトしており、時折見逃されがちな「走る喜び」を体現しているのが特徴的だ。

搭載されているのは、8.0リッターW16エンジン。このエンジンは1,500馬力を発揮し、トルクは約1,597 N・m、0-60mphの加速はわずか2.4秒という驚異的な数字を誇る。最高速度は236mph（約380km/h）に達するが、これはリミッターがかかっての数字だ。このエンジンの力強さと、それを制御する精密な7速デュアルクラッチトランスミッションが、ディーヴォをただのスーパーカーから一歩抜きんでた存在へと押し上げている。

しかし、ディーヴォの魅力は単にそのパワフルなエンジンに留まらない。特に注目すべきは、エアロダイナミクスに対する徹底的なこだわりだ。デザイン面では、ディーヴォはブガッティの独自の美学を具現化し、全体のデザインは極限まで洗練されている。特に後方に位置する巨大な固定リアウィングは、非常に高いダウンフォースを生み出し、これによりディーヴォは高速走行時でも安定したハンドリングを実現する。さらに、車両の全体で456kgものダウンフォースを生み出し、シロンよりも90kg多いダウンフォースを生むことに成功。このダウンフォースの向上が、コーナリング性能の向上に大きく寄与している。

エクステリアデザインに関しても、ディーヴォは目を見張るような美しさを誇る。フロントには幅広いエアインテークが配置され、冷却効率を高めると同時に、空気の流れを巧みに管理することでさらなるダウンフォースを確保。ディーヴォのフロントには、ブガッティ特有の馬蹄型グリルが引き続き採用されており、その特徴的なデザインが視覚的なアイコニックさを演出している。また、リアのデザインは精緻に構成されており、高いエアロダイナミクス性能を実現するために再設計されたディフューザーが採用されている。ディーヴォのLEDヘッドライトは、視覚的にも機能的にも洗練されており、ブレーキ冷却のためにさらに空気の流れをサポートするように設計されている。

内装は、まさにブガッティのクラフトマンシップの結晶だ。アルカンターラやアノダイズドメタル、カーボンファイバーといった高級素材を使用し、モータースポーツとラグジュアリーの両方を融合させた空間が広がる。特に注目すべきは、客席背面に刻まれた象のエンブレムで、これはブガッティ創業者エトワール・ブガッティの弟、レンブラント・ブガッティへの敬意を表したものだ。エクステリアとインテリアの色合いが巧妙に調和し、ディーヴォ・レーシングブルーという鮮やかな青色が、他の素材とのコントラストを際立たせている。

今回オークションに出品されるディーヴォは、過去に2人のオーナーが所有していたが、800マイル未満という驚異的な走行距離を誇る。初代オーナーは、スーパーカーコレクターとして知られる熱心な車愛好者であり、その後ディーヴォは彼のウェストパームビーチのガレージに大切に保管されていた。さらに、このディーヴォは、最近ペタースン・ミュージアムの「ハイパーカー展」で展示され、極限のハイパーカーとしてその美しさと性能を世界に広めた。

オークションには元々のオリジナルホイールに加え、ミシュラン製タイヤや、車両マニュアル、補足的な書籍なども付属品も出品され、コレクターにとっても価値のあるアイテムとなっている。気になる落札予想価格は10億円〜13億円と、高騰を続ける近年の自動車オークション市場においてもかなり高い金額となっている。

しかし、このブガッティ・ディーヴォは、普通の（といっても普通ではないが）スーパーカーとは一線を画す存在だ。希少性、性能、デザイン、そしてブガッティというブランドの象徴的な価値がすべて詰まっている。コレクターズアイテムとして、また投資対象としても非常に高い価値を誇るディーヴォは、プライベートコレクションやコンコースのイベントでの展示など様々な場面で主役となるだろう。そしてその美しさと性能は、将来的にますます高く評価されることだろう。

希少性の高いハイパーカーのオークション市場において、このディーヴォが持つ魅力は言葉では言い尽くせない。