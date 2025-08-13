ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は12日（日本時間13日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。6回に無死一、二塁のチャンスで打席に入ったが、不運な形でトリプルプレーを成立させてしまった。



古巣エンゼルスとの対戦を迎えている大谷は、第1打席、第2打席と四球で出塁。







5回の第3打席はフライに倒れたが、6回、ドジャースは連打で無死一、二塁とチャンスを広げると、大谷が打席に。



ファールで粘りつつ5球目を打ったが、打球がセンターラインに守備シフトを引いていたエンゼルス遊撃手・ザック・ネトの正面へのライナーに。



飛び出していた一、二塁走者も一斉にアウトととなり、トリプルプレーが成立。この回は無得点に終わった。



6回裏終了時点で大谷は2打数無安打、2四球。試合は両チームが点を取り合い、5-5の同点になっている。















【動画】さすがの大谷翔平も初体験…？！…トリプルプレー成立シーンがこちら！











[速報]大谷翔平 トリプルプレー



／

元同僚ネトの好ポジショニングで

ショートライナーになり

飛び出していた1,2塁走者も一斉にアウト

＼



🇺🇸MLB2025

ドジャース×エンゼルス

アベマで生中継



◤ 平日は毎日アベマでMLB

試合ハイライトを無料配信中!!◢



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】