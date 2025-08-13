ドジャース 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は12日（日本時間13日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。6回に無死一、二塁のチャンスで打席に入ったが、不運な形でトリプルプレーを成立させてしまった。
古巣エンゼルスとの対戦を迎えている大谷は、第1打席、第2打席と四球で出塁。
5回の第3打席はフライに倒れたが、6回、ドジャースは連打で無死一、二塁とチャンスを広げると、大谷が打席に。
ファールで粘りつつ5球目を打ったが、打球がセンターラインに守備シフトを引いていたエンゼルス遊撃手・ザック・ネトの正面へのライナーに。
飛び出していた一、二塁走者も一斉にアウトととなり、トリプルプレーが成立。この回は無得点に終わった。
6回裏終了時点で大谷は2打数無安打、2四球。試合は両チームが点を取り合い、5-5の同点になっている。
【動画】さすがの大谷翔平も初体験…？！…トリプルプレー成立シーンがこちら！
[速報]大谷翔平 トリプルプレー
／
元同僚ネトの好ポジショニングで
ショートライナーになり
飛び出していた1,2塁走者も一斉にアウト
＼
🇺🇸MLB2025
ドジャース×エンゼルス
アベマで生中継
◤ 平日は毎日アベマでMLB
試合ハイライトを無料配信中!!◢
SPOTVNOW
【関連記事】
【了】