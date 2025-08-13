かつての相棒と”再開”で…ドジャース・大谷翔平、元同僚オハピーに優しくタ…

ドジャース 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は12日（日本時間13日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。初回の打席に入る際に、元チームメイトのローガン・オハピーに挨拶のタッチをするシーンが見受けられた。
古巣エンゼルスとの対戦を迎えている大谷は、第1打席、バッターボックスに入る直前にかつてはバッテリーも組んでいたエンゼルス捕手、オハピーに優しくタッチで挨拶。
この打席では四球を選び、テオスカー・ヘルナンデスのタイムリーヒットで先制のホームを踏んだ。
2回の第2打席でも四球で出塁。3回裏終了時点で大谷は2四球1得点。試合は両チームに本塁打が飛び出す打ち合いとなっており、エンゼルスが4-3でリードしている。
前日の試合まで3試合連続で本塁打を放つなど、絶好調の8月を迎えている大谷。
長く慣れ親しんだこの球場で、ホームラン数リーグ単独トップに躍り出ることは出来るだろうか。
【動画】元相棒に優しくタッチ…大谷翔平の挨拶シーンがこちら
[速報]大谷翔平 元女房役キャッチャーと挨拶
SPOTVNOW
