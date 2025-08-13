かつての相棒と”再開”で…ドジャース・大谷翔平、元同僚オハピーに優しくタ…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は12日（日本時間13日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。初回の打席に入る際に、元チームメイトのローガン・オハピーに挨拶のタッチをするシーンが見受けられた。



古巣エンゼルスとの対戦を迎えている大谷は、第1打席、バッターボックスに入る直前にかつてはバッテリーも組んでいたエンゼルス捕手、オハピーに優しくタッチで挨拶。







この打席では四球を選び、テオスカー・ヘルナンデスのタイムリーヒットで先制のホームを踏んだ。



2回の第2打席でも四球で出塁。3回裏終了時点で大谷は2四球1得点。試合は両チームに本塁打が飛び出す打ち合いとなっており、エンゼルスが4-3でリードしている。



前日の試合まで3試合連続で本塁打を放つなど、絶好調の8月を迎えている大谷。



長く慣れ親しんだこの球場で、ホームラン数リーグ単独トップに躍り出ることは出来るだろうか。















【動画】元相棒に優しくタッチ…大谷翔平の挨拶シーンがこちら











[速報]大谷翔平 元女房役キャッチャーと挨拶



▶︎月~金ドジャース戦全試合含む

公式戦485試合を生中継!



⚾️平日は毎日アベマでMLB

▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!



🇺🇸MLB2025

🆚ドジャース × エンゼルス

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】