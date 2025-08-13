大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、複数の主力が負傷離脱となっている。早期の復帰が望まれているが、ドジャースタジアムで順調にリハビリを進めている選手がいる一方で、なかなか実戦に移れない選手もいる。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエリック・ステフェン記者が報じた。

カービー・イェーツ投手は、1日（日本時間2日）から腰痛で離脱していたが、2度のブルペン投球を消化した。13日（同14日）にはアナハイムでシミュレーション登板を行い、その後マイナーでのリハビリ登板に入る見込みだ。

右膝半月板損傷から回復中のマイケル・コペック投手も、アナハイム遠征初日の試合前に打者と対戦予定だ。週内にシミュレーション登板を行い、その後リハビリ登板に入るが、60日間の負傷者リスト（IL）に登録されているため、最短復帰は27日（同28日）となる。

同様に左肘痛で離脱中のキケ・ヘルナンデス内野手について、デーブ・ロバーツ監督は「彼は痛みはなく、キャッチボールもできた。回復に向かっている。今は野球の練習を続けられており、復帰は9月になると思う。リハビリの状況を見て彼の復帰を待っている。それが私たちの希望だ」と言及した。

