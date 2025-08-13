個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、9月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが心待ちにする9月の優待銘柄8選

桐谷さん：9月は、3月の次に権利確定を迎える会社が多い月になります。まず、自動車用ホイールや建設機械部品、鉄鋼製品を製造するトピー工業＜7231＞を挙げたいと思います。100株、20万円ぐらいで購入でき、配当利回りは5％くらいあります。

この銘柄の注目すべき優待は、3月と9月の年2回もらえる交通傷害保険の優待です。死亡・後遺障害補償は最高100万円、入院時には1日3000円の給付金が受け取れます。自転車によく乗る私にとって、自動的に保険が適用されるのは非常に魅力的で、配当も高くおすすめの銘柄です。

次に、鋳造機械や表面処理装置などの産業機械を製造・販売する新東工業＜6339＞です。100株で9万円くらいで買え、配当利回りだけでも4.7％あります。初年度は優待がありませんが、1年以上保有すると1000円分のQUOカードがもらえます。さらに、3年以上継続して保有すると2000円に増額され、総合利回りが7％くらいになるので良い銘柄だと思います。

続いて、北陸地方を中心に大型スーパーセンターを運営するPLANT＜7646＞という会社です。100株で17万円ぐらいで購入でき、配当利回りは4.4％ほどあります。1年以上の保有で1000円分の優待カード（同社オリジナルのプリペイド式電子マネー）がもらえます（※1）。新東工業同様、3年以上継続保有すると2000円分に増額されるのも魅力的です。

※1：権利確定日は9月20日になります

そして、半導体や電子部品の専門商社トーメンデバイス＜2737＞は、2年前に100株で50万円くらいでしたが、業績悪化の情報が出て一時40万円台に下落しました。ですが、その時が絶好の買い場だったかもしれませんね。その後、69万円くらいまで上昇しました。配当利回りは4％以上あり、株主優待は、100株以上の保有で食用油5本セット、2000円分のQUOカード、日本赤十字社への寄付（2000円）の中から1つ選択できます。

繊維や産業資材、化学品などの輸出入・販売するGSIクレオス＜8101＞も紹介したいと思います。100株で22万円弱、配当利回りは4％以上あり、QUOカード（3年未満の継続保有で1000円、3年以上の継続保有で2000円）がもらえるため、総合利回りも良いですね。

あと、WOWOW＜4839＞は100株で約10万円、配当利回りが3％弱あります。株主優待は、100株を1年間以上継続保有していると、2000円分のQUOカード、WOWOWを3カ月無料視聴（※2）、日本赤十字社への寄付（2000円）の中から一つ選択できます。

WOWOWの3カ月無料視聴を選んで3年以上継続保有すると、4カ月間無料で視聴できる特典があり、総合利回りでは“合格”と言えるでしょう。

※2：WOWOWに加入している、または加入することが条件となります

もう1つ、カタログ通販やネット通販を展開する総合通販会社のベルーナ＜9997＞も、挙げたいと思います。100株で7万台で購入でき、配当利回りは3.7％くらいです。100株以上の保有で年2回、同社が運営する通信販売で使える1000円分の優待割引券、オンラインストアで使える1000円分の優待ポイント、同社で取り扱っている1000円相当の食品（梅干し、お菓子）または酒類（ワイン、日本酒）の中から、好きなものを選べます。

同社の取扱商品を選ぶと、送料はかかりません。配当だけでも3.7％ぐらいある上に、年2回ワインなどが無料でもらえるというのは、非常に良いのではないでしょうか。私は1000株保有しているので、5000円相当の優待割引券を年2回いただいています。送料はかかりますが、応接室の椅子や服などを選んでいますね。

最後に、自動車用クラッチやブレーキ部品を製造するエフ・シー・シー＜7296＞です。2年前と比べると株価が倍ぐらい上がっていて、100株で30万円くらいになっています。配当が増額されて、配当利回りだけでも6％くらいあります。優待をもらうには200株以上、1年以上の継続保有が必要です。優待品として、2500円相当の地元特産品がもらえます。3月は新茶、9月はみかんが届きます。

ただ、増配は一時的な可能性もあります。100株30万円くらいの時点で、配当が6％以上あるというのは、長続きしないようにも思うので、もう少し株価が下がるのを待っても良いかもしれませんね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2025年1月8日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします

文＝All About 編集部