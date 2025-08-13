甲子園で鮮烈デビュー！「スーパー1年生」と呼ばれたプロ野球選手6人。聖…

高校野球 夏の甲子園 最新情報

高校3年生にとっては、高校野球生活の集大成となる夏の甲子園。これまでも数多くの3年生が活躍し、強烈なインパクトを残してきた。ただ、中には1年時から主力に定着し、「スーパー1年生」と称された選手もいた。そこで今回は、甲子園で「スーパー1年生」と呼ばれたプロ野球選手を取り上げたい。

伊藤拓郎

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／90kg

・生年月日：1993年4月2日

・経歴：帝京高

・ドラフト：2011年ドラフト9位

帝京高で1年生時に甲子園を騒然とさせた、伊藤拓郎。プロでも躍動が期待されたが、才能を開花できずにNPB球界を去った。

中学時代から一目置かれる存在だった伊藤。そして迎えた1年夏の甲子園、敦賀気比高との試合で9回からマウンドに上がると、145キロを超えるストレートを披露。会場が大きく沸いた。

また、続く九州国際大付高との試合においては、最速148キロを記録。力強いストレートは多くの高校野球ファンの記憶に刻まれ、将来を嘱望されていた。

2年春にも好投を披露しチームをベスト8に導いたが、その後はフォームに悩む時期を過ごし、期待された活躍ができず。3年夏の甲子園にも出場したが、最後の試合は登板がないまま終えた。

それでも将来性を期待され、2011年ドラフト会議で9位指名を受け横浜ベイスターズ（現・DeNA）に入団。

ルーキーイヤーは救援投手として2試合に登板。しかし、それ以降は一軍での登板を果たせないまま、2014年に戦力外通告を受けた。

杉谷拳士

・投打：右投両打

・身長／体重：173cm／78kg

・生年月日：1991年2月4日

・経歴：帝京高

・ドラフト：2008年ドラフト6位

名門、帝京高で1年生から躍動したのが、北海道日本ハムファイターズでプレーした杉谷拳士だ。

今もなお伝説として語られている、2006年夏の智弁和歌山高との試合。この試合で杉谷はショートでスタメン出場を果たすと、9回までにヒットを2本記録。

さらに9回表、4点差から1点差に追い上げると、勝ち越しとなる2点タイムリーヒット。最終的にはサヨナラ負けを喫したが、3安打を放つ活躍を見せた。

その後、2008年ドラフト6位で日本ハムに入団した杉谷。打率3割を超えるシーズンはなかったものの、2015年には84試合に出場。規定打席未到達ながら打率.295と自己最高の成績を収めた。

その後も内外野を守れるユーティリティープレイヤーであると共に、チームの雰囲気を明るくするムードメーカーの役割も含め存在感を発揮した。

2022年シーズン終了後に現役引退を表明。記憶に残る選手として活躍した杉谷の原点は、高校1年時に見せたプレーにあった。

中田翔

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／107kg

・生年月日：1989年4月22日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト1巡目

1年生から投打で強烈な活躍を見せていたのが、大阪桐蔭高でプレーした中田翔である。

西谷浩一監督が何度も視察に訪れるほど、中学時代から突出した選手だった中田。大阪桐蔭高に入学すると、1年生で夏の甲子園のマウンドに上がり、快速球を連発した。

また、春日部共栄高との試合では、試合終盤に決勝点となるホームラン。投打にわたって存在感を示し、ベスト4に貢献。「スーパー1年生」としての評価を確固たるものにした。

高校最後の夏は甲子園にたどり着けなかったが、高校時代の実績を引っ提げ、2007年高校生ドラフト1巡目で北海道日本ハムファイターズに入団。

2014年には100打点をマークし、自身初の打点王を獲得。その後も打撃タイトルを複数回獲得するなど存在感を発揮していたが、2021年途中にトレードで読売ジャイアンツへ移籍。

巨人でも持ち前の長打力を発揮し、2022年には24本塁打を記録したが、出場機会を求めて2024年から中日ドラゴンズの一員となった。

しかし、移籍1年目の昨季は62試合の出場にとどまり、今季もここまで苦しい状況が続いている。早く本来の力を発揮したいところだ。

清原和博

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／104kg

・生年月日：1967年8月18日

・経歴：PL学園高

・ドラフト：1985年ドラフト1位

今もなお伝説として語られる高校時代の清原和博。その存在感は並の高校生では発揮できないものだった。

かつての大阪の高校野球を牽引した強豪、PL学園高。清原はその名門校で、1年時から4番に座るほどの実力の持ち主だった。

桑田真澄とともに1年生ながらチームを引っ張り、1年夏に全国制覇。清原は決勝戦でホームランを放ち、悲願の優勝に大きく貢献した。

その後も「KKコンビ」擁するPL学園高は甲子園大会に5季連続で出場。清原は主軸打者としてチームを牽引し、打ち立てた甲子園通算13本塁打の記録は今もなお、破られていない。

1985年ドラフト1位で西武ライオンズ（現・埼玉西武）に入団後も、ルーキーから31本塁打を放つなど桁外れの成績を収め、プロでも最強スラッガーとして君臨。

その後はFA権を行使し読売ジャイアンツに移籍すると、最後はオリックス・バファローズでプレー。プロ通算で525本塁打を記録した清原は、高校1年時から別格だった。

清宮幸太郎

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／95kg

・生年月日：1999年5月25日

・経歴：早稲田実

・ドラフト：2017年ドラフト1位

当時の最多記録となる高校通算111本塁打を放った清宮幸太郎も、スーパー1年生と呼ばれた1人である。

早稲田実に入学し、1年夏に甲子園出場を果たした清宮。その清宮を一目見ようと、甲子園が超満員になる「清宮フィーバー」が巻き起こったことは記憶に新しい。

東海大甲府高との試合では甲子園初ホームランを放つと、3安打5打点の大活躍でチームを牽引。



また、次戦の九州国際大付高との試合でも本塁打をマークし、持ち味のパワーを存分に発揮した。

2017年のドラフト会議では7球団が清宮を1位指名。北海道日本ハムファイターズに入団が決まり、ルーキーイヤーから3年続けて7本塁打を記録した。

2022年にキャリアハイの18本塁打を放ったが、ここまで20本塁打以上のシーズンはない。ファンからの期待度も高いだけに、より一層の活躍が求められている。

菊池雄星

・投打：左投左打

・身長／体重：184cm／100kg

・生年月日：1991年6月17日

・経歴：花巻東高

・ドラフト：2009年ドラフト1位

高校1年生の段階から力強いストレートを投げていた菊池雄星。当時背負っていた背番号「17」は、後に大谷翔平らも着用する「出世背番号」となった。

強豪校で1年時からベンチ入りした菊池は、1年夏の甲子園、新潟明訓高との試合で5回からリリーフ登板。9回まで投げ切って1失点の好投を見せたが、チームは0-1で敗れた。

それでも、同試合で最速145キロのストレートをマーク。1年生左腕としては並外れた球速だけに、将来を嘱望される存在に。高校3年春には準優勝を成し遂げた。

最後の夏は怪我の影響で苦しんだが、スカウトからの評価は高く、2009年ドラフト会議では6球団から1位指名を受け、埼玉西武ライオンズに入団。

2013年に9勝を挙げてブレイクすると、2017年は16勝をマークし最多勝のタイトルを獲得。日本を代表するエース左腕に成長した。

2019年にポスティングシステムによるメジャー挑戦を実現させ、今もなお海の向こうで腕を振り続けている。

【了】