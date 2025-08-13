ユージ＆吉田明世 最近のそれぞれの「夫婦デート」は？「子どもが学校に行っている間…」「結婚記念日は2人で」

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

今回の放送では、40代男性リスナーからの夫婦デートに関するメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

昨日、仕事のお休みをいただき妻とデートしてきました。午前中、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を観て2人で号泣。ランチは美味しいラーメンを食べてショッピングして帰宅しました。子どもが生まれてから2人でお出かけすることがほとんどなかったのですが、本当に久しぶりにデートして、なんだか恋人気分を思い出せました。

また、お互いに普段の対応を反省したりもしました。たまにはこういう時間も必要ですね。

お2人は最近、奥さん・旦那さんとお出かけしたりしましたか？

＊

パーソナリティのユージは、このメッセージに「いいじゃん、デート！」とコメント。同じく吉田も「子どもがいると、こういう時間を作ろうと思わないと、なかなか2人で出かけられないですからね」と共感。

ユージは「うちも子どもが学校に行っている間や休みがかぶったときに、ランチに行ったり映画を観たりすることがある」と明かすと、吉田も「そういう時間、大事ですよね。あえて時間を作ること」と大きくうなずきます。

そして、ユージから「吉田さんはそういうのある？」と話を振られると、「結婚記念日は2人で夜ご飯を食べに行きますね。子どもは母に見てもらって」と自身の夫婦時間について語りました。

最後にあらためてリスナーからのメッセージを確認した吉田は「メッセージに音符マークがいっぱいあって、すごく楽しかったことが伝わってきました」と笑顔で締めくくり、リスナーの妻が大好きだという韓国の7人組ボーイズグループ・BTSの楽曲「Dynamite」をオンエアしました。

